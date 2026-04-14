Devansați și de FC Argeș în clasament, Dinamo și-a luat adio de la câștigarea titlului la finalul actualei stagiuni. Echipa pregătită de Zeljko Kopic e la 11 lungimi în spatele liderului ”U” Cluj.

”Câinii” au pierdut cu Rapid (2-3) și cu Universitatea Craiova (0-1) în primele două etape ale play-off-ului și au remizat cu FC Argeș (1-1) și CFR Cluj (1-1) în ultimele două runde.

Dinamo mută tunurile după patru etape fără victorie în play-off: ”E de domeniul fantasticului”

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a sugerat că preferă eșecuri pe linie în play-off în schimbul câștigării Cupei României, prin care Dinamo poate participa în cupele europene următorul sezon.

”Pentru noi, campionatul, adică titlul, este închis. E de domeniul fantasticului. Pentru Europa sunt șanse pentru că sunt patru puncte până la locul 3. Sunt șanse și trebuie să începem să câștigăm și de atunci totul va deveni mult mai ușor, iar Cupa e un traseu mai scurt. Nu mai ușor, dar mai scurt. Două meciuri față de șase.

(n.r. – 6 înfrângeri în SuperLiga și câștigarea Cupei?) Da, 100%. Dacă vorbim pragmatic. Nu ne-ar conveni, dar pragmatic vorbind ar însemna că ne-am atins obiectivul. Dar la cum jucăm noi nu considerăm că suntem inferiori vreunei echipe din play-off, dar trebuie să învățăm să și înscriem”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.

Pentru Dinamo urmează meciul cu "U" Cluj de sâmbătă seară, ora 21:00, din etapa #5 a play-off-ului.

Cum arată clasamentul play-off-ului