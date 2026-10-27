Formaţia Lazio Roma a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 6-2, echipa Sassuolo, în etapa a 9-a a campionatului Italiei.

Lazio e noul lider din Serie A! Inter are un meci în minus

Pentru Lazio au marcat Taylor (2), Isaksen (13), Floriani (16), Zaccagni (45+1), Noslin (55, 65). Golurile echipei Sassuolo au fost înscrise de Thorstvedt (7) şi Esposito (36).

Din minutul 31, Sassuolo a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Thorstvedt (31).

În clasament, Lazio ocupă primul loc, cu 25 de puncte, urmată de Interul lui Chivu, cu 22 de puncte şi un meci mai puţin. Sassuolo este pe 14, cu 8 puncte.

Cum arată clasamentul din Serie A după Sassuolo - Lazio 2-6: