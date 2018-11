DINAMO - FCSB | Ultima ironie a lui Mihai Stoica inainte de derby: "Tomorrowland!" Cum arata gazonul cu 24 de ore inaintea meciului

Derby-ul de pe National Arena se va juca pe un teren dificil.

Duelul de duminica seara dintre Dinamo si FCSB se va disputa in conditii foarte proaste. Gazonul de pe National Arena este intr-o stare deplorabila, fiind multe zone unde este mai mult nisip decat iarba. Starea gazonului a fost afectata de evenimentul "Cupa Centenarului Marii Uniri" la care au participat peste 3.500 de copii.

"In prezent, societatea care intretine gazonul pe Arena Nationala efectueaza proceduri uzuale de intretinere in urma evenimentelor care au avut loc in ultima perioada, respectiv tunderea acestuia si eliminarea materialului vegetal vatamat sau mort pentru pregatirea solului in vederea insamantarii, refacerii, mentinerii densitatii si omogenitatii gazonului. Gazonul nu va fi schimbat, iar lucrarile de intretinere se realizeaza fara costuri suplimentare" anunta Primaria Bucuresti la inceputul acestei saptamani.

Mihai Stoica a tranmis un mesaj ironic pe retelele de socializare cu privire la gazon.