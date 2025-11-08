Începe returul Superligii 2025-2026, iar noi am ales să analizăm meciul dintre Dinamo București și Csikszereda Miercurea Ciuc.

În tur, la Ciuc, meciul de debut în Superligă al oaspeților de azi, s-a terminat la egalitate, 2-2.

Cinsprezece etape mai târziu, vorbim poate despre echipa cu cel mai spectaculos joc, Dinamo, și de surpriza ultimilor două luni în campionat, Csikszereda. Echipa ciucană, care era considerată ca și retrogradată înainte de a începe competiția, a avut un parcurs foarte bun în ultimele 8 etape, pierzând doar un joc, meciul trecut de la Farul. Remizele cu CFR (2-2), și cu FCSB (1-1), au fost cele mai importante rezultate pentru micuța echipă, dar și victoria împotriva lui “U” Cluj (2-1) sau cea de pe terenul lui Hermanstad (0-2)



Bucureștenii sunt pe locul 4 înainte de începerea returului, cu 27 de puncte, iar oaspeții de azi sunt pe 14, loc de baraj, cu 13 puncte.



Dinamo nu se poate baza nici acum pe două dintre achizițiile în care Kopic își pune mari speranțe: Adrian Mazilu și Cristian Mihai.



Robert Ilyes nu poate conta pe atacantul Benjamin Babati.





Echipe probabile



Dinamo(4-3-3): Rosca; Ikoko, Boateng, Stoinov, Oprut; Gnahore, Marginean, Cirjan; Armstrong, Pop, Musi



Rosca; Ikoko, Boateng, Stoinov, Oprut; Gnahore, Marginean, Cirjan; Armstrong, Pop, Musi Csikszereda(4-2-3-1): Pap; Palmes, Celic, Hegedus, Paszka; Vegh, Veres; Ceara, Bodo, Ferenczi; Eppel





Cota lui Dinamo la victorie este de 1.40.



Csikszereda are o cotă de 9.00 pentru un eventual succes.



Egalul - 5.00



Cel mai pariat scor corect la partida de diseară, este 1:0, și are cotă 6.40.



În tur, la Miercurea Ciuc s-au marcat 4 goluri în cele două porți.



2:0 pentru Dinamo - cotă 6.90





În poarta lui Dinamo este anunțat încontinuare titular Alexandru Roșca, care a avut o prestație bună la meciul cu CFR.



Cu un succes, “câinii” ar veni la doar 2 puncte de Botoșani și Rapid, echipe care împart fotoliul de lider.



Kopic îl conduce cu 1-0 la meciuri directe pe Ilyes.



Cele două formații s-au întâlnit de 5 ori până acum. Dinamo are o victorie, Csikszereda tot una (la loviturile de departajare), iar celelalte 3 jocuri s-au terminat la egalitate.



În premieră pentru acest sezon, arbitra Iuliana Demetrescu, va conduce partida Dinamo - Csikszereda.



Meciul se va juca pe Arena Națională din București.



Sugestia Sport.ro: Dinamo marchează minim 2 goluri.

