Dennis Politic, Astrit Selmani, Patrick Olsen, Josue Homawoo sau Adnan Golubovic se numără printre jucătorii care au părăsit-o pe Dinamo în această pauză competițională. Pe această listă se poate adăuga și numele lui Cătălin Cîrjan, dorit de o campioană din Europa.



Dinamo a refuzat oferta lui Sturm Graz pentru Cătălin Cîrjan



Sturm Graz, campioana Austriei, a pus la bătaie două milioane de euro pentru transferul fostului internațional de tineret. Din informațiile Sport.ro, oferta a ajuns ”pe masa” acționarilor lui Dinamo, care au decis să spună ”pas”.



Chiar dacă s-a zvonit că ar urma alte runde de negocieri între cele două cluburi, se pare că Dinamo este decisă să nu mai vândă niciun titular, având în vedere că ”roș-albii” își propun obiective și mai îndrăznețe în acest sezon.



Cătălin Cîrjan ar fi însemnat o pierdere importantă pentru Dinamo, având în vedere că a evoluat în 42 de meciuri ca titular sub comanda lui Zeljko Kopic în sezonul precedent.



Adus gratis la Dinamo în vara anului trecut, după o experiență eșuată la Rapid, Cătălin Cîrjan a ”explodat” sub comanda lui Zeljko Kopic. A devenit titular incontestabil, iar cota sa de piață a crescut semnifiticativ. În prezent este evaluat la 1,8 milioane de euro.



Cătălin Cîrjan: ”Ne dorim să intrăm în play-off”



Cătălin Cîrjan a fost printre jucătorii aleși de Dinamo pentru a prezenta echipamentul pentru sezonul următor. În dialog cu reporterii prezenți la eveniment, mijlocașul a spus că se gândește deja la sezonul următor.



„Am jucat foarte bine în meciurile amicale, am și reușit să marchez. Am foarte mare încredere în mine și abia aștept să începem campionatul. Primul obiectiv e play-off-ul, o luăm pas cu pas. Ne dorim să intrăm în play-off. Cel mai important este să intrăm în fiecare meci cu gândul la victorie și să dăm cu totul”, a spus Cîrjan.