Marcu Czentye
Victoria Mboko poate fi catalogată „noua Serena Williams,” după recordul stabilit la Montreal.

Victoria Mboko a reușit o performanță uluitor de similară cu un rezultat pe care Serena Williams îl obținea în urmă cu douăezeci și șase de ani.

Canadianca cu origini congoleze s-a apropiat de fosta jucătoare de tenis americană într-un aspect statistic, devenind a doua cea mai tânără jucătoare din Era Open care învinge nu mai puțin de patru campioane de Grand Slam în același turneu.

Victoria Mboko a reușit ce nu s-a mai văzut în tenisul feminin de la Serena Williams, în 1999

Sofia Kenin, Cori Gauff, Elena Rybakina și Naomi Osaka nu au putut să o oprească pe Victoria Mboko, în drumul său spre titlul de campioană de la Montreal.

La doar 18 ani și 11 luni, Victoria Mboko a semnat în Openul Canadian performanța pe care Serena Williams o contura, la 17 ani și 11 luni, în cadrul Openului American din 1999.

Martina Hingis, Lindsay Davenport, Monica Seleș și Kim Clijsters au fost cele patru campioane de Grand Slam învinse de Serena Williams în US Open-ul de acum mai bine de un sfert de secol.

Vizită la spital, cu câteva ore înainte de finala cu Osaka

În cadrul conferinței de presă organizate după încheierea întrecerii, Victoria Mboko a declarat că a fost nevoită să meargă la spital, deoarece s-a trezit cu o umflătură la încheietura mâinii.

„Când m-am trezit dimineața, încheietura mâinii era puțin umflată de la meciul de ieri. Am mers la spital pentru investigații și, în cele din urmă, mi-au dat voie să joc – din fericire nu a fost nimic grav. Am reușit să mă protejez bine în timpul meciului.

M-a afectat puțin, dar nu prea tare. Oricum, eram bine pregătită și motivată să joc, iar datorită publicului din tribune am reușit să merg mai departe în momentele când durerea se intensifica,” a dezvăluit Victoria Mboko.

În al nouălea cer pentru victoria semnată acasă, în Canada

„Joc aici, acasă, și mereu m-am imaginat jucând aici. E spectaculos. Când am câștigat și mulțimea m-a aplaudat, a fost o experiență complet ireală. N-am crezut niciodată că ceva de genul ăsta va veni atât de repede în viața mea.

Sunt atât de fericită și asta arată că visele sunt mai aproape decât îți imaginezi. În meciul câștigător, am simțit că sunt aproape de victorie. Aveam acea mentalitate de învingătoare și voiam să returnez fiecare minge posibilă. Naomi juca foarte agresiv și lovea curat mingea, așa că am vrut să alerg și să returnez tot,” a completat Mboko, potrivit Punto de break.

Cel mai important trofeu din cariera Victoriei Mboko - și primul în circuitul WTA - a propulsat-o de pe locul 85 până pe poziția 24, în ierarhia mondială.

