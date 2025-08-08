Victoria Mboko a reușit o performanță uluitor de similară cu un rezultat pe care Serena Williams îl obținea în urmă cu douăezeci și șase de ani.

Canadianca cu origini congoleze s-a apropiat de fosta jucătoare de tenis americană într-un aspect statistic, devenind a doua cea mai tânără jucătoare din Era Open care învinge nu mai puțin de patru campioane de Grand Slam în același turneu.

Victoria Mboko a reușit ce nu s-a mai văzut în tenisul feminin de la Serena Williams, în 1999

Sofia Kenin, Cori Gauff, Elena Rybakina și Naomi Osaka nu au putut să o oprească pe Victoria Mboko, în drumul său spre titlul de campioană de la Montreal.

La doar 18 ani și 11 luni, Victoria Mboko a semnat în Openul Canadian performanța pe care Serena Williams o contura, la 17 ani și 11 luni, în cadrul Openului American din 1999.

Martina Hingis, Lindsay Davenport, Monica Seleș și Kim Clijsters au fost cele patru campioane de Grand Slam învinse de Serena Williams în US Open-ul de acum mai bine de un sfert de secol.

