Mazilu a făcut, în toată această perioadă, antrenamente separat de restul colegilor, iar clubul a anunțat în repetate rânduri că obiectivul este ca ”winger-ul” să fie apt pentru cantonamentul din iarnă.



Recent, Dinamo a publicat câteva fotografii cu Mazilu de la antrenamente, menționând că acesta este ”tot mai aproape de revenirea pe teren”. Andrei Nicolescu, președintele ”roș-albilor”, a spus și care este problema cu care se confruntă fostul campion al României cu Farul.



Andrei Nicolescu, detalii despre revenirea lui Adrian Mazilu



Oficialul dinamovist a spus că Mazilu și-a rezolvat problema cauzată de accidentăriar trebui să iasă, cât mai curând, din ”zona de confort”.



„Când va reveni? Ține foarte mult de el. A crescut destul de bine, și-a rezolvat problema de musculatură, a acoperit deficitul muscular dintre picioare apărut în urma rupturilor din ultimii doi ani, dar este încă într-o zonă de confort și trebuie să iasă din ea. Încercăm să discutăm cu el și să conștientizeze asta”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.



Mazilu a fost campion cu Farul, în 2023



Adrian Mazilu (20 de ani) este născut la Constanța și s-a format la juniorii cluburilor Academia Hagi și Brighton & Hove Albion Academy. La nivel de seniori a fost legitimat la FCV Farul Constanța (2022-2024), Brighton & Hove Albion (2024, 2025), Vitesse Arnhem (2024 / împrumutat) și Dinamo (2025-prezent). Nu a apucat să debuteze pentru echipa din Premier League, iar cu Vitesse a retrogradat din Eredivisie.



Are selecții pentru toate selecționatele de juniori ale României (U15, U16, U17, U18, U19, U21), cu reprezentativa de tineret participând la Euro 2023. În palmares are titlul de campion în Liga 1 (2022-2023) și trofeul de cel mai bun jucător al Superligii (martie 2023). Acesta poate evolua ca extremă dreapta și extremă stânga și este cotat la 1 milion de euro.

