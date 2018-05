Dinamo 2018-2019, ori la bal, ori la spital. New Dinamo + "Gasca Nebuna" vs. nou naufragiu in play-out

Va reusi Dinamo sa iasa din playout?

Pentru Dinamo va urma unul dintre cele mai imprevizibile sezoane din ultimii ani, deoarece va avea un lot foarte tanar si format aproape numai din romani, care poate aduce play-off-ul si calificarea in cupele europene sau un nou play-out in care se va lupta pentru evitarea retrogradarii.



Florin Bratu, care a iesit anul trecut campion al Romaniei cu echipa U19 a lui Dinamo si a fost selectioner al echipei nationale U18 a Romaniei, a dezvaluit care va fi strategia lui Dinamo pentru sezonul urmator: "Vor ramane jucatorii straini care, intr-adevar, vor face diferenta in jocul lui Dinamo. In mare, vreau sa ma bazez pe jucatorii romani. Vreau 4-5 transferuri bune, coroborate cu jucatorii tineri pe care ii avem imprumutati. Cred ca putem forma o echipa competitiva". Dinamo nu va avea buget de transferuri in aceasta vara, asa ca va inregimenta numai fotbalisti ramasi liberi de contract. S-a scris deja ca printre cei care vor ajunge in curtea "ros-albilor" se numara mijlocasul dreapta Alexandru Ciucur (28 ani / ACS Poli Timisoara), iar mijlocașului ofensiv Deian Sorescu (20 de ani, ASU Poli Timisoara) a semnat deja cu Dinamo. Alti jucatori monitorizati sunt Ronaldo Deaconu (20 ani, mijlocas, Concordia Chiajna) si David Dutu (17 ani, portar, SC Popesti Leordeni), la care se vor mai adauga probabil un portar, un fundas central si un atacant cu experienta.

La finalul acestui sezon, Dinamo se va desparti de Jaime Penedo, Laurentiu Branescu, Constantin Nica, Georgios Katsikas, Luka Maric, Maxi Oliva, Jose Romera, Aitor Monroy, Gabriel Torje, Adam Nemec si Jeremy Bokila.

Cum arata acum primul "11" pentru noul sezon, cu jucatorii aflati sub contract:

Iustin POPESCU (24 ani, revenire imprumut Chindia Targoviste) - Laurentiu CORBU (24 ani), Mihai POPESCU (25 ani), Ricardo GRIGORE (19 ani), Vlad OLTEANU (22 ani) - Dan NISTOR (30 ani), May MAHLANGU (29 ani) - Sergiu HANCA (26 ani), Robert MOLDOVEANU (19 ani), Antun PALIC (29 ani) - Daniel POPA (23 ani)



Restul lotului:

Portari - Vlad Mutiu (23 ani), Mihai Esanu (19 ani, revenire imprumut CS Balotesti), Stefan Fara (17 ani);

Fundasi - Marco Ehmann (17 ani, transferat de la Karlsruhe U19), Raul Negotei (19 ani, revenire imprumut Metaloglobus), Denis Ciobotariu (19 ani, revenire imprumut Chindia Targoviste), Constantin Dima (18 ani, revenire imprumut Sepsi Sf. Gheorghe), Vlad Motroc (19 ani), Stelian Misilaricu (18 ani);

Mijlocasi - Diogo Salomao (29 ani), Alin Dudea (20 ani), Ionut Serban (22 ani), Liviu Gheorghe (18 ani), Ion Gheorghe (18 ani), Laurentiu Manole (21 ani, revenire imprumut Gaz Metan Medias), Andrei Tarcoveanu (20 ani, revenire imprumut Gaz Metan Medias), Deian Sorescu (20 ani, transferat de la ASU Poli Timisoara), Vladut Vlad (20 ani, revenire imprumut Metaloglobus), Patrick Petre (21 ani), Aleksandru Longher (17 ani);

Atacanti - Ivan Pesic (26 ani), Mihai Neicutescu (19 ani, revenire imprumut Chindia Targoviste), Gabriel Raducan (17 ani).

De Gabriel Chirea