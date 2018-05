Planul PCH prinde contur! "Echipa" fanilor care ii va reprezenta pe suporteri in conducerea lui Dinamo

Ideea fanilor dinamovisti incepe sa prinda contur.

In urma cu mai putin de o luna, suporterii lui Dinamo anuntau ca intentioneaza sa intre in conducerea clubului. Acum, Peluza Catalin Hildan a anuntat si numele celor care vor reprezenta suporterii in board-ul de conducere.

Cristi Hildan, antrenor la echipa de rugby de la CS Dinamo si fratele fostului capitan al lui Dinamo, Marius Niculae, fostul atacant din "Stefan cel Mare", Claudiu Vaiscovici, Marin Iuhasz, Sorin Vladescu si Mihai Dedu, prezentator TV, formeaza echipa care va reprezenta galeria dinamovista.