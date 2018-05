Negoita a TAIAT bugetul lui Dinamo! Bratu, OBLIGAT sa gaseasca solutii de playoff: "Trebuie sa ne finantam!"

Negoita le-a transmis lui Bratu si Danciulescu sa gaseasca solutii pentru finantarea echipei.

Suparat pe rezultatele slabe din acest sezon, Ionut Negoita a decis sa opreasca investitiile de la Dinamo si sa caute un cumparator pentru club. Pana atunci, echipa trebuie sa se autofinanteze.

"Nu e onorat pentru noi sa jucam in playout, sper sa invatam din greselile pe care le-am facut iar anul viitor sa fim in playoff.

E irelevant ca am castigat in playout, dar important e ca am dat sansa anumitor jucatori tineri talentati sa evolueze. Majoritatea au confirmat pana in acest moment. Sper ca in sezonul urmator sa avem mai multi tineri.

Toata lumea ne vedea in playoff, Dinamo avea echipa de playoff, dar nu am stiut sa gestionam lucrurile foarte bine", a spus Danciulescu la Ora exacta.

Chiar si in conditii de austeritate, Danciulescu le promite fanilor ca echipa va ajunge in playoff in sezonul urmator.

"Bugetul de transferuri il stiti cu totii, am mai spus-o si in alte emisiuni, bugetul de salarii va fi mai mic, in acest sezon am avut cel mai mare buget salarial si nu am reusit sa intram in playoff. Trebuie sa ne finantam, sa gasiom resurse. Negoita vrea sa vanda in continuare, e alaturi de echipa, dar nu mai investeste foarte multi bani.

Cel mai important e ca l-am gasit pe Florin, antrenor tanar si talentat si vom incerca sa facem impreuna o echipa competitiva. Cu siguranta aceasta echipa nu se va bate la retrogradare si vom intra in playoff.

E prematur sa vorbim de titlu nu vreau sa folosesc cuvinte mari, sa promit ceea ce nu pot. Suporterii sa inteleaga ca vom face o echipa competitiva si sa ne luptam la locurile fruntase, in limita a ce ni se ofera din partea clubului.", a mai spus Danciulescu.