Adevărul despre Dan Petrescu. Ce face „Bursucul” la un an de la despărțirea de CFR Cluj

Adevărul despre Dan Petrescu. Ce face „Bursucul” la un an de la despărțirea de CFR Cluj Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Petrescu nu a mai antrenat din august 2025, când a părăsit-o pe CFR Cluj. Fostul său jucător, Dacian Varga, a oferit detalii despre situația actuală a tehnicianului de 58 de ani.

TAGS:
Dan PetrescuDacian Varga
Din articol

Antrenorul a ales să ia o pauză de la fotbal pe o perioadă nedeterminată în urmă cu aproape un an, imediat după demisia din Gruia, decizie survenită în urma eliminării din cupele europene în fața celor de la Hacken. Această perioadă de repaus a fost marcată de anumite provocări medicale. La finele anului 2025, Giovanni Becali a relatat că antrenorul ar fi slăbit 30 de kilograme pe fondul unor probleme de sănătate, iar la jumătatea lunii martie 2026, fostul fundaș a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul gâtului, o operație complicată, dar încheiată cu succes.

  • Petrescu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pasiunea pentru fotbal a rămas intactă

Deși stă departe de banca tehnică de ceva timp, Dan Petrescu rămâne profund conectat la fenomen. Dacian Varga a spus pentru DigiSport că antrenorul este la curent cu tot ce se întâmplă în prezent în sportul rege.

„Eu sunt ferm convins... Sper să se întoarcă. Sunt ferm convins că este cu laptopul și se uită la meciuri. Indiferent unde se duce, nu se pune problema să nu fie focusat 100% pe fotbal. Îl cunosc foarte bine și știu. Dimineața, la prânz și seara numai fotbal pe pâine. Nu antrenează, dar nu este străin de fotbal. Nu cred că o să renunțe niciodată la treaba asta cu fotbalul”, a spus fostul fotbalist în vârstă de 41 de ani.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arată acum Dan Petrescu, după pauza forțată luată de la antrenorat
Cum arată acum Dan Petrescu, după pauza forțată luată de la antrenorat
Dinamo l-a transferat pe ”noul Dan Petrescu”: ”Chiar așa îl văd”
Dinamo l-a transferat pe ”noul Dan Petrescu”: ”Chiar așa îl văd”
Florin Prunea a plâns la revederea cu Dan Petrescu: cum arată fostul antrenor al CFR-ului
Florin Prunea a plâns la revederea cu Dan Petrescu: cum arată fostul antrenor al CFR-ului
ULTIMELE STIRI
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 6-3, 6-4, pe Sport.ro, în turul doi la Wimbledon! Victorie clară pentru româncă
Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 6-3, 6-4, pe Sport.ro, în turul doi la Wimbledon! Victorie clară pentru româncă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”



Recomandarile redactiei
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a scris că Denis Drăguș ar fi semnat cu FCSB
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Pancu, după ce a reprofilat un jucător la Rapid: ”Și Raț tot de acolo a plecat și a ajuns la 100 de selecții la națională”
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Albion Rrahmani pleacă de la Sparta Praga! Cu cine semnează fostul jucător de la Rapid: ”Contract până în 2030”
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
Spania - Austria, de la 22:00! Duel complicat în „16-imi” pentru Lamine Yamal & co. Echipele de start
I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”
I-a spus ”NU” lui FCSB, iar transferul a picat: ”Nu a fost mulțumit!”
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Un fost internațional român aruncă bomba: "El e jucătorul de la FCSB care poate pleca pe 10 milioane"
Un fost internațional român aruncă bomba: "El e jucătorul de la FCSB care poate pleca pe 10 milioane"
Jucătorii FCSB-ului, „mitraliați” după remiza cu Universitatea Craiova: „E foarte delăsător! Cu supărarea asta te faci de râs!”
Jucătorii FCSB-ului, „mitraliați” după remiza cu Universitatea Craiova: „E foarte delăsător! Cu supărarea asta te faci de râs!” 
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!