Adevărul despre Dan Petrescu. Ce face „Bursucul” la un an de la despărțirea de CFR Cluj

Antrenorul a ales să ia o pauză de la fotbal pe o perioadă nedeterminată în urmă cu aproape un an, imediat după demisia din Gruia, decizie survenită în urma eliminării din cupele europene în fața celor de la Hacken. Această perioadă de repaus a fost marcată de anumite provocări medicale. La finele anului 2025, Giovanni Becali a relatat că antrenorul ar fi slăbit 30 de kilograme pe fondul unor probleme de sănătate, iar la jumătatea lunii martie 2026, fostul fundaș a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul gâtului, o operație complicată, dar încheiată cu succes.

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Pasiunea pentru fotbal a rămas intactă

Deși stă departe de banca tehnică de ceva timp, Dan Petrescu rămâne profund conectat la fenomen. Dacian Varga a spus pentru DigiSport că antrenorul este la curent cu tot ce se întâmplă în prezent în sportul rege.

„Eu sunt ferm convins... Sper să se întoarcă. Sunt ferm convins că este cu laptopul și se uită la meciuri. Indiferent unde se duce, nu se pune problema să nu fie focusat 100% pe fotbal. Îl cunosc foarte bine și știu. Dimineața, la prânz și seara numai fotbal pe pâine. Nu antrenează, dar nu este străin de fotbal. Nu cred că o să renunțe niciodată la treaba asta cu fotbalul”, a spus fostul fotbalist în vârstă de 41 de ani.