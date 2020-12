BREAKING NEWS | Prima iesire publica a lui Becali dupa 3 luni de TACERE TOTALA! Il DISTRUGE pe CTP: "Vorbesc dracii prin gura lui"

Becali a raspuns atacurilor lui Cristian Tudor Popescu la adresa Bisericii Ortodoxe si a credinciosilor practicanti din Romania.

In prima iesire publica de dupa ce a decis sa renunte la aparitiile media, in urma cu 3 luni, Becali i-a dat o replica dura lui Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul a folosit cuvinte jignitoare la adresa Patriarhului Romaniei si a crestinilor ortodocsi.

"Din nefericire, el, omul, s-a intovarasit cu dracul si astfel a devenit stapanitorul lui. El il pune sa faca si sa spuna. El stapaneste doar pentru ca noi ii dam puterea noastra si faptele noastre. El e stapanitor doar prin noi, pentru ca facem ce vrea el.

Dumnezeu nu a facut lumea ca sa i-o dea lui in stapanire, nu. Noi i-am dat-o. Dar asupra celui care e cu Hristos, care are Spovedanie, Impartasanie, nu are nicio putere. Deci, revenind la acest individ, nu are nicio vina el in mod direct, pentru ca vorbesc de fapt dracii prin gura lui. Si atunci noi trebuie sa facem rugaciune pentru el. Doamne miluieste-l!", a spus Gigi Becali pentru site-ul lumeacredintei.ro.