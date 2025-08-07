Metaloglobus vrea să aibă parte de o poveste frumoasă în Liga 1. Tocmai de asta, formația antrenată de Mihai Teja face mutări pe piața transferurilor, în limita bugetului disponibil.



După ce și-a asigurat semnătura lui Mosses Abey de la FCU Craiova, formația bucureșteană a bătut palma și cu Ely Fernandes, jucător despre care se credea că s-a retras din fotbalul profesionist.



Deși se credea că s-a retras, revine și semnează în Superliga



Fotbalistul cu dublă cetățenie (Capul Verde x Portugalia), a ajuns în România în anul 2018, când avea să semneze cu Gaz Metan Mediaș.



Potrivit Digi Sport, atacantul de 34 de ani ar fi semnat deja contractul cu nou-promovata și se așteaptă anunțul oficial cât de curând.



Atacantul se despărțise de CS Afumați, formație din liga secundă, iar site-urile de specialitate îl dădeau drept retras.



Ely Fernandes are 112 meciuri în Liga 1



În 2020 avea să o părăsească pe Gaz Metan pentru Farul, iar apoi se alătura "Șepcilor Roșii" de la U Cluj.



Potrivit Transfermarkt, atacantul din Capul Verde a strâns 112 meciuri în primul eșalon fotbalistic românesc și a înscris nu mai puțin de 15 goluri. Mai mult, Fernandes a livrat și 11 pase decisive.

