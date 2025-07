Dennis Politic a dezvăluit care este cel mai mare vis al său: „Să joc acolo” + Ce a spus despre Dinamo

Politic consideră că nu a trădat când a plecat de la Dinamo la FCSB

Jucătorul FCSB-ului a fost întrebat despre transferul său de la Dinamo la rivala „câinilor” și a insistat pe ideea că nu a trădat.



„Am fost și căpitan la Dinamo, dar nu am fost o legendă la club. Nu cred că se poate vorbi de o trădare, din punctul meu de vedere eu nu am trădat clubul Dinamo. Îi respect și îi apreciez pentru acești 2 ani petrecuți acolo, dar nu sunt un Florentin Petre sau o legendă ca să se poată vorbi de trădare. Este o oportunitate foarte bună pentru mine, așa am considerat.

Sunt foarte fericit de decizia pe care am luat-o, sunt împăcat cu ea și consideră că și pentru Dinamo a fost un câștig. Adică s-au ales și cu o sumă de bani și s-au ales și cu Musi care este un jucător pe care ei și l-au dorit foarte mult. Este ceva benefic pentru toată lumea”, a adăugat jucătorul FCSB-ului.