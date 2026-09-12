Ediția din 2026 a Balonului de Aur se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultima vreme, având în vedere că nu pare să existe un favorit clar la câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist din lume.

PSG poate fi echipa ”care îl va da” pe cel mai bun jucător al planetei, din nou, dar până atunci se fac tot felul de speculații în această privință.

Balonul de Aur 2026: Ousmane Dembele crede că Khvicha Kvaratskhelia poate câștiga trofeul

Recent, Ousmane Dembele, starul celor de la PSG, printre favoriți și de această dată la prestigiosul trofeu, a declarat că distincția ar putea fi acordată către un alt jucător al grupării pariziene: Khvicha Kvaratskhelia!

Cotat la 140 de milioane de euro, Kvaratskhelia a avut un sezon trecut excelent la PSG și a bifat 48 de meciuri, a înscris 19 goluri și a livrat 11 pase decisive.

Ceremonia Balonului de Aur din 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra. Va fi ediția cu numărul 70 a premiilor acordate de France Football, gala urmând să se desfășoare pentru prima dată în capitala Angliei.

Balonul de Aur 2026: Khvicha Kvaratskhelia, respectat în vestiarul PSG

Dembele, în ciuda startului slab pe care îl are PSG în acest sezon, 2026-2027, crede că trofeul Balonului de Aur ar putea să fie acordat tot clubului din Ligue 1 (campionat transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO), dar către fotbalistul georgian.

”Este un jucător incredibil, unul dintre cele mai bune extreme, unul dintre cei mai buni jucători din lume.

Anul trecut a avut un sezon incredibil și este și foarte, foarte important pentru noi. Are atât de multe porecle, încât îl numim aici «Cel mai bun» sau «Kvaradona» (n.r. – fiind comparat cu Maradona)”, a spus Dembele pentru publicația The Athletic, iar georgianul a afirmat:

”Sunt foarte mândru că am jucat la Napoli. Când colegii mă strigă «Kvaradona», este un privilegiu și totodată o presiune, pentru că atunci când te compară cu unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din istorie, este foarte greu să gestionezi situația. Nimeni nu se poate compara cu Maradona, dar este o plăcere.

Am ajuns la PSG, am câștigat tot ce se putea și Ousmane a câștigat Balonul de Aur. Chiar i-am spus că am venit la PSG pentru a-l ajuta să câștige Balonul de Aur și Liga Campionilor”.