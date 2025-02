Într-un joc desfăşurat pe un teren dificil, pe ninsoare, diferenţa a fost făcută de golul lui Denis Ciobotariu (37), care a reluat în poartă mingea centrată din corner de Claudiu Petrila, după ce Adrian Chică-Roşă a alunecat la prima bară şi a luftat. Acesta este primul gol marcat de fundaș pentru Rapid.

La Rapid a debutat mijlocaşul ivorian Kader Keita, transferat de la CFR Cluj. Giuleștenii au reuşit a cincea victorie consecutivă, pe teren propriu.

Ce a declarat Denis Ciobotariu după victoria cu FC Botoșani

Marcatorul unicului gol al partidei a vorbit despre condițiile dificile în care s-a jucat, dar și despre obiectivul din următoarele meciuri.

"Mă bucur că am reușit să obținem cele trei puncte, pe un teren foarte greu. Un meci echilibrat, toată lumea a luptat până la capăt. A fost groaznic, nu e plăcut. Am schimbat ghetele, startul de zăpadă era destul de mare, s-a alunecat. Este o oarecare tactică, mă bucur că am respectat ceea ce am vorbit înainte.

Îmi place să marchez, acolo trebuia să fiu, e fază lucrată la antrenament. Până nu vom fi matematic în play-off, nu există liniște. Vom fi motivați la fiecare meci", a declarat Denis Ciobotariu, la Digi Sport.