Denis Alibec si Alex Ionita, spre Bulgaria! Surpriza uriasa: cine vrea sa-i transfere

Denis Alibec ar putea ajunge in Bulgaria in aceata vara. Acelasi club ar putea sa-l salveze si pe Alex Ionita.

Denis Alibec a anuntat ca pleaca de la Astra in aceasta vara, insa nu are foarte multe optiuni. CFR Cluj vrea sa-l transfere pentru intarirea lotului in vederea calificarilor din cupele europene, insa Alibec are ambitii mai mari si vrea sa plece din Liga 1. Agentul Becali anunta acum ca Alibec e dorit de Levski Sofia.



Agentul Becali: Antrenorul lui Levski m-a intrebat de Alibec!

"Denis Alibec este cel mai bun jucator roman din Liga 1. Va costa clubul Levski, daca si-l doreste. Antrenorul Petar Hubchev m-a intrebat de Denis Alibec. Voi coopera pentru transferul lui, daca antrenorul va dori", a declarat Giovani Becali, conform topsport.bg.

Fostul fotbalist Bogdan Patrascu este scouter pentru Levski Sofia.



Levski Sofia, salvarea lui Alex Ionita?

Agentul Becali spune ca e gata sa intermedieze si transferul lui Alex Ionita, cel care a dezamagit la CFR, in campionatul bulgar.

"Alex Ionita este, de asemenea, un jucator foarte bun. Nu a jucat prea mult pentru CFR Cluj in acest sezon. Poate evolua precum un numar 10 tipic, dar si pe ambele aripi. CFR Cluj a platit un milion de euro la Astra pentru el. La Giurgiu a jucat la un nivel foarte inalt. La CFR are acum 20.000 de euro pe luna. Daca antrenorul lui Levski il vrea, de ce nu? Este un fotbalist tanar si de calitate", a explicat fostul agent de jucatori.



Campionatul bulgar s-a incheiat recent cu un nou titlu pentru Ludogorets, echipa unde sunt legitimati Keseru, Moti, Adi Popa si Dragos Grigore.