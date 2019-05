FINALA CUPEI ROMANIEI | Alibec: "Am dat gol DEGEABA!" Alibec s-a accidentat din nou! Ce a spus dupa finala Cupei

La pauza, Alibec era omul finalei din Cupa Romaniei. A iesit insa accidentat in partea a doua, Viitorul a egalat, apoi a castigat in prelungiri.

Atacantul Astrei nu-si explica greselile defensive care au dus la goluri. Alibec spune ca problemele financiare n-au afectat echipa. Toti jucatorii si-au dorit sa-si treaca in palmaresul personal castigarea Cupei.

"Luam gol pe niste greseli copilaresti, am lucrat la antrenament fazele fixe. Am dat gol, dar degeaba. N-am nicio explicatie pentru ce s-a intamplat. Am facut o ruptura, asa patesc eu mereu - cand e cel mai important, atunci ma accidentez. Sper sa nu fie ceva asa grav si sa revin repede. E greu cu Viitorul, mai ales cand ramai in 10 oameni. Nu ne-am mai gandit la bani. Am jucat pentru noi, pentru familii, am vrut sa fie toti mandri de noi", a spus Alibec la Digisport.