GALERIE FOTO Mr Olympia 2026 pune la bătaie sume colosale: câștigătorul va pleca acasă cu o avere

Mr Olympia 2026 pune la bătaie sume colosale: câștigătorul va pleca acasă cu o avere Sporturi
SPORT.RO
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Las Vegas va găzdui, între 24-27 septembrie, cel mai tare show din lumea culturismului.

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Din articol

Mr Olympia, concursul pe care Arnold Schwarzenegger l-a făcut mare, cucerind trofeul de șapte ori (1970-1975 și 1980), revine în prim-plan.

În următoarele patru zile, Las Vegas va fi capitala culturismului mondial, iar momentul culminant va fi cel în care „greii“ show-ului se vor întrece pentru supremație la categoria „Men’s Open“. Aici, câștigătorul va pleca acasă cu un cec în valoare de 600,000 de dolari.

  • Lunsford3
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Vor primi sume importante și cei care se vor clasa pe următoarele locuri, după cum se poate vedea mai jos:

  • Locul 1 – 600,000 de dolari americani
  • Locul 2 – 200,000
  • Locul 3 – 100,000
  • Locul 4 – 40,000
  • Locul 5 – 30,000

De precizat că finala categoriei „Men’s Open“ va avea loc, sâmbătă, 26 septembrie, și va fi găzduită de „Orleans Arena“. Biletele pentru acest show s-au dat ca „pâinea caldă“, având prețuri între 995 și 1,199 de dolari. Firește, pe piața neagră, prețurile au explodat.

Iranianul Hadi Choopan lipsește din cauza problemelor cu viza de America

Anul trecut, Mr Olympia a fost câștigat de americanul Derek Lunsford, iar podiumul a fost completat de iranianul Hadi Choopan și de nigerianul Andrew Jacked, pe numele său real, Chinedu Andrew Obieke.

La ediția din acest an, Hadi Choopan va lipsi de la eveniment, după ce n-a putut obține viza de intrare în America. În schimb, conaționalul său, Behrouz Tabani, va urca pe scenă, alături de favoriții probei, precum Derek Lunsford, Samson Dauda sau Andrew Jacked. Per total, 22 de concurenți vor participa la categoria „Men’s Open“.

Mr Olympia s-a „născut“ în 1965

Cel mai cunoscut concurs de culturism din lume are o tradiție de 61 de ani. Ediția inaugurală a avut loc, în 1965. De atunci, Mr Olympia a fost câștigat de niște sportivi care au devenit legendari la nivel mondial. Vorbim despre Arnold Schwarzenegger, Lee Haney și Ronnie Coleman. Ultimii doi au și câștigat acest concurs de opt ori fiecare, deținând recordul la acest capitol.

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