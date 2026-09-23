Decizia luată de Christian Eriksen la patru luni după ce s-a prăbușit din nou pe teren

Christian Eriksen a acceptat încetarea contractului său cu clubul german Wolfsburg, la aproape patru luni după ce s-a prăbuşit pe teren pentru a doua oară în carieră, a anunţat gruparea miercuri, potrivit AP, scrie news.ro.

Eriksen, în vârstă de 34 de ani, nu a mai jucat de când s-a prăbuşit, după ce s-a ţinut de piept, în timpul meciului amical al Danemarcei împotriva Ucrainei, disputat la Odense, în Danemarca, la 7 iunie. Contractul său urma să fie valabil până la sfârşitul lunii iunie 2027.

„În acest moment, este important pentru mine să fiu aproape de familia mea din Danemarca. Mă bucur că am reuşit să găsim împreună o soluţie”, a declarat Eriksen într-un comunicat emis de club. „A fost o mare plăcere pentru mine să joc pentru voi şi voi păstra amintiri frumoase despre această perioadă.”

Incidentul din iunie a readus în memorie stopul cardiac suferit de Eriksen la Campionatul European cu cinci ani în urmă, când jucătorii au format un cerc în jurul lui în timp ce primea îngrijiri medicale. A reuşit să părăsească terenul pe propriile picioare şi a fost transportat la spital.

Eriksen a declarat în luna iunie că se simte „bine” şi că defibrilatorul cardiac implantabil, montat pentru a-i susţine inima după incidentul din 2021, şi-a îndeplinit rolul. De atunci, el urma un program de recuperare în Danemarca.

Fostul fotbalist al echipelor Manchester United şi Tottenham s-a alăturat echipei Wolfsburg ca jucător liber de contract înaintea sezonului 2025-26, care s-a încheiat cu retrogradarea echipei din Bundesliga.