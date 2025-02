La finalul partidei, atacantul Denis Alibec și-a exprimat dezamăgirea față de rezultat, considerând că echipa sa merita mai mult.



"Suntem dezamăgiți, supărați. Cred că meritam mai mult de la acest meci. Am început repriza a doua foarte bine. Dacă reușeam să marcăm, câștigam meciul. Felicitări Rapidului pentru play-off. Au fost multe meciuri când nu am gestionat bine momentele cheie. Mergem înainte, trebuie să strângem rândurile, să fim împreună, să ne bucurăm de fotbal", a spus Denis Alibec la finalul meciului.

Atacantul a marcat un gol în acest meci, dar a susținut că nu se poate bucura de această reușită, având în vedere înfrângerea echipei sale.



"Ce mai contează execuția mea de la gol? Am pierdut. Mă bucur că am marcat, mi-a dat puțin moral. Dacă marcam și al doilea gol, era altceva. Mi s-a oprit mingea în teren, am dat puțin cu exteriorul", a mai spus atacantul Farului.



Deși Farul nu mai poate ajunge în play-off, Denis Alibec a susținut că echipa sa va da totul pe teren în ultimele două confruntări din sezonul regulat pentru a câștiga toate punctele puse în joc.



"Urmează două meciuri, mergem să câștigăm, încercăm să controlăm meciurile, să câștigăm", a punctat Alibec.



În urma acestui rezultat, Rapid a obținut a treia victorie în ultimele patru etape și prima victorie în deplasare după opt meciuri. De cealaltă parte, Farul a înregistrat prima înfrângere după două victorii consecutive.