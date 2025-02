La finalul meciului, Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a susținut că a trăit intens partida cu Farul Constanța.



"Am trăit-o la fel cum le-am trăit și pe celelalte. De când am venit, atât eu, cât și echipa ne aflăm sub presiune. Nu este ușor. Greu, greu, dar sunt mândru de ce am văzut astăzi, mândru de echipa mea, de acești băieți minunați care au demonstrat încă o dată că poartă cu cinste tricoul Rapidului. Este victoria lor, este victoria staff-ului care m-a înlocuit cu brio.



Mulțumesc și suporterilor care au bătut atâția kilometri pentru a fi alături de echipă. Sper din suflet ca această victorie să-i facă pe fanii rapidiști să vină alături de echipă și meciul următor (cu FCSB) să realizăm un record.



Eu sunt dirijorul, sunte cel care stă cu spatele la public, îmi dirijez orchestra. Eu n-am făcut nimic decât să mă pun în slujba lor. Ei știu ce însemnă că Rapidul pentru mine și asta vreau să le transmit și lor.



A fost un meci frumos, îi felicit pe cei de la Farul, se vede că sunt pe un trend ascendent, însă astăzi am fos mai buni.



Vreau să felicit brigada de arbitri, pentru că atunci când ai VAR ar trebui să verifici fazele. Tocmai de asta aș vrea să felicit", a spus Marius Șumudică la finalul meciului cu Farul.

Șumudică, suspendat la meciul cu Farul

Suspendat la meciul de la Ovidiu, Marius Șumudică a privit duelul cu Farul Constanța din tribune.



Surprins de camere vorbind la telefon în timpul meciului, Marius Șumudică a fost întrebat la finalul partidei dacă a ținut legătura cu staff-ul, însă a acesta a susținut că a stat de vorbă cu familia.



"Cu mama (vorbea - n.r.). Îi e frică și mamei, că sunt cu pastila în buzunar, dacă vreți, vă arăt. Am pastilele în buzunar. Îi e frică mamei să nu fac ceva... știa că am avut probleme, am fost la doctor. Vorbesc cu mama, vorbesc cu nevastă-mea, vorbesc cu toată lumea. Vorbesc cu diferiți fani. Prietenii mei sunt antrenori, îmi spun ce să fac în timpul meciului. Ați văzut că am vorbit cu cineva de pe bancă? Nu m-am ridicat, nu nimic. Am vorbit cu părinții mei, am vorbit cu prietenii. Am părinți de 70 de ani și când văd în ce tensiune trăiesc eu meciurile, încearcă să mă calmeze și ei de acasă", a mai spus Șumudică.

Rapid are trei victorii și un egal în ultimele patru etape. Aceasta este prima victorie obținută de Rapid în ultimele opt deplasări. Farul venea după două victorii consecutive.