Chiar și fără Marius Șumudică pe bancă, suspendat pentru cumul de cartonașe, giuleștenii au dominat jocul și au obținut trei puncte esențiale.



Meciul a început perfect pentru Rapid, care a deschis scorul în minutul 8 prin Alexandru Dobre, după o eroare a lui Bogdan Țîru. Farul a răspuns prin Denis Alibec, care a egalat în minutul 17 cu un voleu spectaculos.



Claudiu Petrila, extaz după Farul - Rapid 1-3: "Ne-a ieșit schema!"



Elvir Koljic, aflat la primul său gol în tricoul Rapidului, a readus echipa în avantaj înainte de pauză, marcând cu capul după un corner executat de Petrila. În repriza secundă, giuleștenii au primit un penalty după intervenția VAR, iar Claudiu Petrila a transformat fără emoții, stabilind scorul final: 3-1 pentru Rapid.



„O victorie foarte mare pentru noi, încet-încet ne apropiem de play-off. A fost o victorie grea, muncită, dar acum suntem fericiți.

De acum înainte cred că trebuie să ne uităm doar în sus. Avem un avantaj de 5 puncte, nu ar trebui să ne uităm la ce se întâmplă în spatele nostru.

Suntem foarte aproape de play-off, dar lupta încă nu s-a terminat. Mai avem 2 meciuri foarte grele pe care trebuie să le tratăm la maximum.

La fazele fixe știam că suntem buni, trebuie doar să executăm bine, pentru că ei vor ataca. Ne-a ieșit schema, iar la penalty am încredere în mine: am luat mingea și am marcat.

(n.r. - Cum a fost fără Șumudică?) Nu era lângă noi, a fost un meci important, dar ne-am pregătit bine pentru el, chiar dacă dânsul nu a fost pe bancă lângă noi”, a declarat Petrila la finalul meciului.



Cu cinci puncte avans față de Sepsi, Rapid este foarte aproape de calificarea în play-off. În ultimele două etape, giuleștenii vor înfrunta FCSB și Hermannstadt, în timp ce Sepsi va juca cu CFR Cluj și Petrolul.