Denis Alibec, anunț categoric după ce Nicolae Dică a spus că l-ar vrea înapoi la FCSB

Alibec a deschis scorul în minutul 23, după ce a transformat penalty-ul obținut de Louis Munteanu.

Denis Alibec: "Când joacă FCSB, ei vor un jucător de la echipa adversă. Nu mă duc nicăieri"

La finalul partidei, experimentatul atacant a explicat cum l-a ajutat Gică Hagi și care este obiectivul Farului în acest sezon.

„Asta am pregătit toată săptămâna, să câștigăm cele două meciuri, iată că am reușit. Am fost mult peste ambele echipe. Normal că mi-am dorit, eu trebuie să bat (n.r. - penalty-ul). Să sperăm că voi rămâne așa, fără accidentări, am câteva dureri dar sper să trec peste până la meciul cu Craiova. Domnul Hagi asta face (n.r - dacă se poate reinventa), nu cred că se poate spune chiar așa, nu am fost în Liga 3 sau 4. Mi-am dat seama ce trebuie să fac, să muncesc mai mult, să dau totul pe teren pentru că altfel nu se poate.

Cum a zis și domnul Hagi, deocamdată ne gândim la play-off. Am ales să vin aici, știam că este o echipă cu valoare, cu jucători foarte buni. Ce să zic? Sper să rămânem acolo sus cât mai mult”, a spus Denis Alibec.

Întrebat despre declarația lui Nicolae Dică, potrivit căreia Alibec ar fi fost o opțiune pentru postul de atacant de la FCSB, atacantul a răspuns: ”Știți și dumneavoastră că asta se întâmplă, când joacă Steaua (n.r - FCSB) cu cineva vrea să ia un jucător de la echipa adversă. Nu mă duc nicăieri. Am trăit o perioadă frumoasă acolo, chiar dacă după s-a ruinat tot. O să rămână în sufletul meu”

Denis Alibec a jucat la FCSB în perioada ianuarie 2017 - iulie 2018, când a marcat 12 goluri și a oferit 10 pase decisive în 42 de meciuri.

Nicolae Dică: "Am avut o discuție cu patronul despre revenirea lui Alibec la FCSB"

La conferința de presă de dinaintea meciului cu Farul, Nicolae Dică a mărturisit că s-a consultat cu Gigi Becali în privința revenirii lui Denis Alibec la FCSB.

"Chiar am avut o discuție cu patronul pe treaba asta. Ne gândeam că poate-poate să-l aducem înapoi pe Alibec. Eu aduc jucători pe prima scenă de obicei, aduc tineri foarte mulți. Și mie îmi place acest lucru", a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul.

După despărțirea de Kayserispor, Denis Alibec a semnat cu Farul Constanța. Atacantul a bifat deja 5 meciuri sub comanda lui Hagi, reușind să marcheze două goluri.