"Cursa pentru titlul trebuia să înceapă de când am venit eu. Trebuia să fim pregătiţi pentru orice adversar. Le-am spus jucătorilor că acum trebuie să ne uităm la locul 6, să fim cât mai aproape de el şi când vom ajunge acolo să ne uităm la celelalte echipe de pe primele trei locuri.

Nicolae Dică: ”Trebuie să ne uităm la locul șase”

Dar acum trebuie să ne gândim că trebuie să ne apropiem de locul 6 şi pentru asta trebuie să câştigăm următorul joc. Întotdeauna obiectivul va fi câştigarea campionatului, va trebui să muncim mult să reuşim să câştigăm campionatul, nu va fi uşor. Trebuie să o luăm pas cu pas, deocamdată suntem departe de locul 1", a declarat Dică.

Referitor la partida cu Farul Constanţa, din etapa a 8-a a Superligii, Dică a spus că se aşteaptă la un meci dificil: "Întâlnim echipa de pe primul loc, ştim ceea ce joacă cei de la Farul, pentru că îl au pe domnul Hagi acolo. O echipă foarte ofensivă, care marchează multe goluri, agresivă pe faza defensivă, suntem în faţa unei partide de foarte dificile.

Pe băieţi am fost supărat după joc, dar mi-a trecut, pentru că împreună trebuie să facem rezultate, am reuşit să mergem împreună în Europa şi tot aşa vom reuşi în campionat să începem să câştigăm. Am mare încredere în ei, sper că de mâine să începem să câştigăm şi în campionat. Eu sper ca mâine seară să reuşească să pună în practică ceea ce am antrenat".

VIDEO - Conferința de presă a lui Nicolae Dică

Tehnicianul s-a arătat mulţumit de transferul atacantului italian Andrea Compagno, de la FC U Craiova.

"Liniştit nu sunt niciodată, pentru că îmi doresc întotdeauna să câştigăm, pun şi mare presiune pe mine. Mă bucur că Andrea Compagno a ajuns la noi, e un atacant de mare valoare, a arătat-o la Craiova.

Îmi doresc foarte mult să ne ajute poate mai mult decât a făcut-o la Craiova. E învăţat cu fotbalul din România, e de atâta timp în România, nu ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere", a mai spus Dică, potrivit Agerpres.

FCSB va întâlni formaţia Farul Constanţa, miercuri, de la ora 22:00, în deplasare, într-o partidă din cadrul etapei a 8-a a Superligii.