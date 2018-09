Dupa Momcilovic, un alt jucator vital s-a accidentat si poate lipsi 2 luni! Lovitura grea pentru Dica

Dica primeste lovitura dupa lovitura in perioada in care FCSB nu isi permite vreun pas gresit.

Update: Marko Momcilovic este in aceeasi situatie in care a fost Balasa anul trecut dupa partida cu Hapeol Beer Sheva - el a suferit o recidiva care il va tine pe bara o luna. In ceea ce il priveste pe Mihai Balasa, are probleme la ligamente. Nu este vorba despre o ruptura, insa fundasul de 23 de ani va sta o perioada pe bara. Durata exacta de pauza urmeaza sa fie aflata astazi.

Nicolae Dica ramane fara aparare! Dupa ce s-a confirmat ca Marko Momcilovic va mai lipsi de pe gazon minim o luna, FCSB l-a pierdut si pe Mihai Balasa! Fundasul central a avut probleme la glezna inainte de partida cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League si situatia s-a agravat, anunta Fanatik.

Balasa va avea astazi un control amanuntit insa risca pana la 2 luni de pauza din cauza problemelor la glezna. Daca se va confirma diagnosticul, Balasa va rata meciurile tari cu Universitatea Craiova si Dinamo!

Bataile de cap ale lui Nicolae Dica sunt cu atat mai mari cu cat varianta reprofilarii lui Dragos Nedelcu pe pozitia de fundas central nu mai este valabila din cauza indisponibilitatii lui Mihai Pintilii, cel care s-a accidentat la partida din UEFA Nations League cu Muntenegru.