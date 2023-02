Decizia luată de Eric de Oliveira la câteva zile de după ce a dezvăluit că-și poate pierde piciorul stâng

La doi ani după ce s-a retras, Eric trăiește o dramă. Există riscul să-i fie amputat piciorul stâng din cauza unei artere înfundate. Cu stângul de aur, Eric a dat cel mai tare gol. Juca la Pandurii și a marcat cu Fiorentina. Anul trecut, Eric a fost dus cu elicopterul la spital din cauza unui blocaj renal.

„Astăzi, 09/02/2023, este data pe care am decis să întorc scorul! Voi reveni ce am fost, asta nu are legătură cu fotbalul, ci cu sănătatea mea! Am avut două minute de disperare și m-am descărcat puțin și am ajuns în starea asta, așa că am început schimbarea! În această fotografie, în prima aveam 84kg și în a doua 105kg! În fiecare lună voi arata ce pot”, a fost mesajul postat de brazilian pe rețelele de socializare.

Ce spunea Eric despre posibilitatea de a-și pierde un picior

„Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ăla eu n-am mai putut să joc! A fost finalul. Acum, de exemplu, nu pot să fac nici măcar 50 de metri pentru că mă dor picioarele, se umflă. Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie!

E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante. Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire.

Dacă situația de la piciorul meu stâng se agravează în următoarea perioadă există posibilitatea să-mi fie amputat!”, a spus Eric, potrivit gsp.ro.

Eric de Oliveira (37 ani) a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști străini care au trecut prin fotbalul românesc în ultimii 20 de ani.

Brazilianul este cel mai bun marcator străin all-time din Liga 1, cu 66 de reușite.