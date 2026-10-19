Lovitură pentru selecționer! Atacantul lui Dinamo nu poate fi convocat la națională: "Am fost aproape"

Dean Zandbergen (25 de ani), atacantul cumpărat de Dinamo la începutul lunii septembrie, de la VVV-Venlo, cu 500.000 de euro, este născut și crescut în Olanda, însă are și origini indoneziene. Naționala din Asia de Sud-Est l-a monitorizat atent în ultima perioadă și a încercat să vadă dacă există vreo cale prin care fotbalistul să reprezinte Indonezia.

Selecționerul Indoneziei anunță că Dean Zandbergen nu este eligibil pentru națională: "Descendența lui nu îndeplinește condițiile"

John Herdman (51 de ani), selecționerul englez al Indoneziei, a confirmat interesul pentru Zandbergen, însă a anunțat că fotbalistul lui Dinamo nu este eligibil.

Herdman a explicat că stafful a cercetat arborele genealogic al atacantului lui Dinamo și a descoperit că legătura cu Indonezia vine de la un străbunic, ceea ce nu îi asigură eligibilitatea pe această cale.

"Am fost aproape de Dean Zandbergen, dar descendența lui nu îndeplinește condițiile, pentru că provine de la un străbunic", a declarat Herdman, într-un interviu pentru Kompas.