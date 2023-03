De ce a picat transferul lui Vali Lazăr la FCSB: „A căzut într-o noapte!”

Valentin Lazăr (33 ani) a jucat 4 sezoane și jumătate la Dinamo, club alături de care a reușit să câștige Cupa Ligii, în sezonul 2016-2017. Cu toate acestea, jucătorul de bandă a mărturisit că a avut două ocazii de a ajunge la rivala „câinilor”, FCSB, care au picat în ultimul moment.

„Au fost vreo două ocazii când puteam juca acolo. Prima dată când eram la Sportul și apoi la Dinamo. La Sportul n-a vrut să mă dea domnul Șiman, iar la Dinamo a căzut într-o noapte.

Am fost sunat pe la 11:00 noaptea de cineva din cadrul clubului, care mi-a spus că erau înțeleși cu Dinamo și apoi s-a schimbat antrenorul și n-am mai fost pe listă. A venit antrenorul (n.r. Mirel Rădoi) și a preferat să ia un alt jucător, liber de contract, în locul meu.

Un jucător de la Oțelul (n.r. Hamroun). Pe mine se plătea o sumă de bani”, a declarat Valentin Lazăr pentru gsp.

Cum și-a justificat Vali Lazăr gestul de a arunca cu două perechi de chiloți către Ovidiu Burcă

„A venit acest meci amical și am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare. Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului la telefon și a spus 'Bă, cred că ăsta ar fi cel mai frumos, să simtă și el'. Soția a spus că nu mă susține, dar dacă vreau să fac asta, s-o fac. Oricum, când am făcut orice în fotbal m-am sfătuit cu ea.

Am cumpărat din altă parte dimineață, ne-am și prezentat femeilor acolo, eram îmbrăcat în echipament, am zis că o să iau pentru cineva cadou, nu pentru soție, că ea are din altă parte. Ți-am zis, de zece ori dacă ar mai fi meciul ăla, aș face-o. Oricând vrei tu aș fi făcut-o!”, a spus Vali Lazăr, la podcastul Victory Cup.