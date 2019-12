"De cand m-am accidentat, mi se pare ca viata mea e mai de folos!" Declaratii TULUBURATOARE oferite de Mihai Nesu! Ce progrese a facut in ultimii ani si cum arata o zi din viata sa

Mihai Nesu a vorbit despre starea sa de sanatate si despre cum decurge o zi din viata sa.

Fostul jucator al celor de la FCSB si fost international, Mihai Nesu (36 de ani) a vorbit despre starea sa de sanatate si despre progresele pe care le-a facut in ultimii ani. Acesta vrea sa deschida la Oradea un centru de recuperare prin fonduri colectate de la populatie, bugetul fiind de circa 3,5 milioane de euro.

"Reusesc mici progrese de prin 2016. Am inceput sa-mi intaresc corpul de cand am devnit mai constiincios la sedintile de terapie. Misc mai bine ambele maini. Deja beau apa singur, cu o cana adaptata cu o ortza. O pot lua direct de pe masa. Ma rog in fiecare zi la Dumnezeu sa-mi dea putere sa infrunt orice greutate. Nu neaparat sa fie totul perfect, ca nu se poate asa ceva, dar cel mai bun ajutor e sa ne sprijine Cel de Sus sa avem echilibru si bunatate pentru a trece peste orice situatie.

Ma trezesc zilnic pe la 6 dimineata, cand vine si doamna asistenta care o mai ajuta pe sora mea sa ma imbrace. Am pregatit mereu un shake cu minerale si proteine, apoi fac un dus, ma echipez, iar pe la 7:30 iau micul dejun, o masa foarte importanta pentru mine. Mananc grau cu un fruct de sezon, care-mi usureaza tranzitul intestinal.

Cel mai important lucru e sa fac zilnic voia lui Dumnezeu. Ce vrea sunt lucruri simple, dar noi nu intelegeam asta mereu. Apoi, as dori sa terminam acest nou centru de recuperare, care sa-i ajute pe copii si pe parinti lor, care-mi sunt dragi tare. Ei inseamna familia mea acum. Trebuie sa am grija de ei.

Nu stiu daca mi-ar mai fi de folos sa umblu. De cand sunt accidentat, mi se pare ca viata mea e mai de folos decat inainte pentru cei din jur. Cand eram fotbalist, aveam bani, imi cumparam tot ce doream, insa nu stiu cat de utila a fost acea perioada. Nu m-am visat niciodata paralizat. Doar ca pic in gol sau ma misc mai greu, de exemplu. Visele sunt cu totul altfel. Sunt sanatos. Chiar daca ma mai visam in scaun, la un moment dat mergeam. Nu ma iau insa dupa vise. Prefer sa ma bucur de realitatea fiecare zile", a declarat Mihai Nesu pentru GSP.