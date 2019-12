IMPRESIONANT! Mihai Nesu, EROU pentru copii! Fostul fotbalist construieste cel mai mare complex din tara pentru a-i ajuta pe micutii cu dizabilitati

Mihai Nesu (36 ani) a deschis Fundatia Mihai Nesu in Oradea, iar acum are planuri si mai mari.

Dupa accidentul care i-a incheiat cariera, Nesu s-a apropiat de Dumnezeu, pentru a putea depasi situatia dificila prin care trecea. Fostul fotbalist al lui Utrecht si FCSB si-a deschis o Fundatie prin care ajuta copiii cu dizabilitati, iar acum vrea sa deschida cel mai mare complex pentru a-i ajuta pe cei cu nevoi speciale.

Mihai Nesu accepta donatii care sprijina constructia complexului. Ba, mai mult, intr-un interviu acordat la Antena 3, Nesu povesteste cum primeste bani inclusiv de la femeile in varsta din orasul sau.

"Doneaza foarte multa lume in Oradea, ma mai trezesc si la biserrica cu cate o babuta care imi baga in buzunar 100 sau 200 de lei pentru constructie. Dumnezeu nu vrea suferinta omului, nu a dorit nici accidentul, dar l-a ingaduit pentru a ma duce pe drumul care trebuie, fiind un catar, doar prin suferinta puteam ajunge pe drumul cel bun.

Mi se pare o minune tot ce se intampla in fiecare zi, viata este plina de minuni, de lucruri extraordinare, trebuie sa fim atenti in jurul nosttru ca sa remarcam. Nu stiu daca am o misiune sau nu, dar stiu ca din experienta mea, ce am trait, ce am titi, singura misiune a omului pe pamant este sa ajunga Sfant! De multe ori, nu simt ca am vreo problema, ma simt foarte bine, sunt fericit. Actuala perioada e cea mai fericita. Nu am nevoie de nimic in plus, doar sa fiu mai bun", a declarat Mihai Nesu la Antena 3.