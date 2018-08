Mihai Nesu, declaratie socanta: "Nu imi lipseste nimic, traiesc cel mai bun moment al vietii mele!"

La 7 ani de la accidentul cumplit suferit la Utrecht, Nesu spune ca e impacat cu situatia si ca toata suferinta l-a facut sa se descopere.

"Nu imi lipseste nimic, traiesc cel mai bun moment al vietii mele, acum, la 35 de ani", este afirmatia tulburatoare pe care a facut-o Nesu intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Nesu spune ca cei sapte ani de suferinta l-au facut sa se descopere.

"Ma ajuta Dumnezeu, de multe ori nici sa nu simt ca sunt paralizat. Au fost clipe teribile, in care nu imi trecea cu toate pastilele din lume. Nici nu aveam cum, fiindca durerea mare era in suflet."

"Am avut clipe cand simteam ca nu mai pot. Dar am cautat raspunsuri. Am incetat sa caut raspunsurile la doctori, fiindca stiinta e limitata. Am avut sansa unor preoti buni, s-au rugat si ei pentru mine, am vorbit cu ei, m-au ajutat cu sfaturi. Trebuie sa ma lupt sa le pun in practica."

"Programul meu e simplu: trebuie sa ma tin de ceea ce mi-au dat doctorii, terapie pentru corp, si ceea ce mi-au dat preotii, terapie pentru suflet."

"In rest, la fundatie, cu una, cu alta, dupa puterile si minea mea. Acum am reusit sa percep ce trebuie sa fac, incerc sa ma tin de program, iar Dumnezeu ma intareste zi de zi", a spus Nesu in Gazeta Sporturilor.