Mihai Nesu isi lanseaza prima carte, la 8 ani dupa accidentul care l-a lasat paralizat. Cum se numeste

Lansarea cartii va avea loc, saptamana viitoare, la Oradea.

Fostul fotbalist Mihai Nesu isi va lansa miercuri, 22 mai, la ora 16.00, in cadrul Bibliotecii Judetene din Oradea, cartea intitulata „Complex Natural pentru detoxifierea sufletului - Culegere de cuvinte ziditoare de la Mantuitorul nostru Iisus Hristos si de la Sfinti Parinti”, care apare la Editura Episcop Nicolae Popovici a Episcopiei Oradiei.

"Cartea apare cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Sofronie, Episcopul Oradiei si incepe cu un cuvant inainte - Retetar duhovnicesc, al Ierarhului, si se continua cu 100 de pastile duhovnicesti alese de Mihai Nesu, citate din scrierile unor Sfinti Parinti ortodocsi (printre care Parintele Efrem Filotheitul, Sfantul Paisie Aghioratul, Sfantul Serafim de Virita, Parintele Tadei, Sfantul Nicolae Velimirovici), care l-au intarit pe Mihai Nesu in momentele dificile din perioada paraliziei, cu care se confrunta de 8 ani”, a comunicat pentru Bihon.ro Iulia Maria Bacaran, director executiv la „Mihai Nesu Foundation”. O carte va putea fi achizitionata la pretul de 29 lei, iar profitul obtinut in urma vanzarii va fi donat integral Fundatiei „Mihai Nesu”. Fundatia a infiintat in anul 2015 Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati neuromotorii „Sfantul Nectarie” in Oradea, unde 130 copii fac terapii constant, in regim caritabil.



Mihai Nesu (36 ani) este nascut la Oradea si a jucat la Steaua/ FCSB Bucuresti (2001-2008) si FC Utrecht (Olanda / 2008-2012) pe postul de fundas stanga. “Bichonul” are in palmares 3 titluri de campion in Liga 1, 2 Supercupe ale Romaniei si o semifinala de Cupa UEFA, avand 12 selectii la echipa nationala U21 si 8 prezente la prima reprezentativa a Romaniei. Pe 10 mai 2011, la un antrenament al lui FC Utrecht, Nesu a suferit o accidentare oribila, dupa ce colegul Alje Schut a cazut peste el la un duel aerian pentru minge si i-a provocat o fractura in zona vertebrelor cervicale.



Dupa o operatie de 5 ore si dupa 4 zile petrecute in coma, fotbalistul si-a recapatat cunostinta, dar s-a constatat ca a ramas paralizat de la gat in jos. Dupa ani de recuperare fizica, el a inceput sa faca mici progrese sa isi poata misca usor anumite parti ale corpului aflate sub nivelul umerilor. In perioada de recuperare dificila si indelungata, fostul fotbalist a mai suferit alte trei lovituri: sotia sa a intentat divort si si-a refacut viata alaturi de un alt barbat, mama sa a incetat din viata dupa lupta cu o boala chinuitoare, iar tatal acestuia, fostul doctor, fotbalist si arbitru Mircea Nesu, a decedat si el.



In 2011, fostul sportiv a infiintat Fundatia „Mihai Nesu”, care a desfasoara o activitate caritabila si a dezvoltat numeroase programe de sprijinire a copiilor cu dizabilitati si boli cronice, dar si actiuni de formare profesionala pentru cei proveniti din familii fara posibilitati financiare.