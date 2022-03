Rapid, victorie în stil italian la debutul lui Mutu. Concluziile ”Briliantului”: ”Asta e linia pe care trebuie să mergem”

Adrian Mutu s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, mai ales că a lucrat doar două zile alături de noii săi elevi.

„A fost greu până a venit golul. Eu cred că am făcut un meci bun, băieții au avut reacție, au fost agresivi, am creat și situații mari de gol, iar după aceea, atacând, am reușit să dăm și gol.

Adrian Mutu, după debutul său la Rapid

Importante erau cele trei puncte, asta e linia pe care trebuie să mergem și din ce în ce mai bine. Eu nu știu cum s-a văzut din studio sau din tribună, mi s-a părut că băieții au avut o atitudine corectă. Cred că în 93 de minute s-a jucat la o poartă, ei n-au avut niciun șut pe poartă. Nu-mi aduc aminte de un șut pe poartă al Clinceniului.

Avem o săptămână în care putem lucra acum, vreau să le implementez băieților ideile pe care le am. După două zile la echipă, sunt mulțumit. Victoria e victorie, pentru mine e important rezultatul. Eu o iau meci cu meci, pentru mine e un început de campionat, începem de astăzi, fără să ne impunem vreo limită, mergem înainte și vom vedea. Important e să avem o atitudine corectă, să ne respectăm pe noi, să respectăm fotbalul”, a spus Adrian Mutu.

Pentru Rapid a fost prima victorie după zece meciuri în Liga 1. Giuleștenii nu au mai câștigat de pe 10 decembrie, de la un meci cu FC Argeș, câștigat cu 2-0.

Rapidul încheie sezonul regulat cu 40 de puncte, echivalentul a 20 în play-out. În prima etapă din play-out, echipa lui Adrian Mutu se va duela tot cu Academica Clinceni.