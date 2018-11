De 4 ori mai ieftin! Cat plateste Becali pe meci dupa ce a mutat echipa de pe National Arena

Becali a hotarat sa mute FCSB la Pitesti, in ciuda reactiei negative a suporterilor lui FC Arges.

FCSB va trebui sa plateasca o chirie de peste 4 ori mai mica decat pe National Arena pentru a juca la Pitesti. Astfel, stelistii vor scoate din conturi doar 2500 de euro fata de 13 000, cat dadeau la Bucuresti, scrie Gazeta Sporturilor. In ultimele zile, oficialii clubului au fost de mai multe ori la Pitesti pentru a se asigura ca sunt indeplinite toate criteriile de organizare pentru un joc din Liga 1.



Chiar data fanii lui FC Arges au amenintat cu proteste serioase, primarul din Pitesti, Cornel Ionica, nu se teme de incidente: "Eu cred ca va veni foarte multa lume la jocurile FCSB. Nici nu stiu cat s-a platit pentru inchirierea stadionului, avem un departament specializat pentru asta."



Primul joc pentru echipa lui Dica la Pitesti se disputa duminica de la ora 20:00, cu Gaz Metan Medias. In cazul in care va ajunge la un acord cu Primaria Bucuresti, FCSB ar putea reveni pe National Arena pentru derby-urile cu Viitorul si CFR Cluj.

In acest campionat, FCSB a mai jucat 'acasa' si la Voluntari, unde platea tot 2500 de euro pe meci.