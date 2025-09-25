Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: „Trei puncte!”

Campioana României a fost dominată în mare parte a meciului, dar jocul bun din defensivă, mai ales din repriza a doua a adus succesul.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul în minutul 13 prin David Miculescu, după ce a fost servit perfect de Denis Alibec.

Olaru a dat declarația serii! L-a imitat pe Gigi Becali

Darius Olaru a vorbit despre importanța victorie în debutul în faza ligii al formației bucureștene.

Mijlocașul lui FCSB a subliniat faptul că ar putea conta mult pentru moralul jucătorilor această victorie. În final, Olaru l-a imitat pe Gigi Becali și a avut replica serii.

„Nici nu știu cât de fericit sunt, mai mult sunt obosit, ne-am dorit foarte mult să câștigăm și iată că am reușit.

Mi-aș dori mult să ne ajute această victorie, sper ca acest succes să ne ajute moral.

Noi știm ce vestiar avem, în acesta seară am demonstrat, am analizat această echipă, am făcut totul pentru a obține prima victorie din Europa League.

După părerea mea cred că avem meciuri mai dificile, eu mă gândesc deja la meciul de duminică (n.r. dinpentru că trebuie să facem puncte în campionat.

(n.r. fanii) Au venit în număr foarte mare, muncim în fiecare zi pentru a le face pe plac. În acest sezon nu au fost rezultatele pe care ni le doream, dar vrem să ne revenim. Trei puncte!”, a spus Darius Olaru, imediat după meciul cu GO Ahead Eagles

