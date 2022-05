În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a lăsat de înțeles că așteaptă oferte pentru Darius Olaru, pe care Mihai Stoica l-a comparat cu mijlocașul lui Manchester City, Kevin de Bruyne.

Becali, despre vânzarea lui Darius Olaru

„Orice jucător e transferabil, dar de la mine trebuie să fie transferat la prețul corect, dacă el face 10 milioane, eu trebuie să iau 12. Eu trebuie să iau cu 20% mai mult decât valoarea lui, așa e la mine, Becali”, a spus patronul FCSB, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Olaru a fost de nelipsit din echipa celor de la FCSB în acest sezon. A marcat de șase ori și a oferit 11 assist-uri în 34 de meciuri.

Darius Olaru, ”dublă” în meciul cu FC Argeș

Mijlocașul a marcat de două ori în meciul cu FC Argeș, câștigat cu scorul de 4-0 de cei de la FCSB. A fost prima ”dublă” a lui Olaru în acest sezon pentru echipa sa.

"Îmi doream să câștig meciul, de asta am început concentrați, am reușit să marcăm destul de repede și asta a fost în aceată seară. Da, i-am furat un pic mingea lui Coman, mi-a spus că o să-l cinstesc. Așa a fost faza, am plecat rapid la un-doi, a făcut un pic mai lungă prelungire, deși cred că ar fi marcat și el.

Am încercat să ne facem jocul nostru, să marcăm, d-asta am reușit să marcăm atât de ușor. Sperăm să continum așa, etapa viitoare vom avea un meci foarte greu la Craiova. Încercăm să mergem acolo doar cu gândul la victorie. Jucăm un fotbal frumos, plăcut, ofensiv, încercăm și reușim să nu luăm nici goluri, ceea ce ne face pe noi, cei din față, să avem jocul mai ușor.

Jocul nu prea mai contează, noi încercăm să câștigăm campionatul. CFR câștiga punctele cu 1-0, 2-1, 2-0, ei au jocul lor și noi pe al nostru, dar încercăm să ne impunem noi.

Ei tot timpul au jucat așa, au experiență. Și noi încercăm de la sezon la sezon să acumulăm acest lucru. Dacă nu sezonul ăsta, sezonul viitor va fi 100% al nostru. Oriunde am juca cu CFR, dacă se va juca cu titlul pe masă, sper să câștigăm noi. Până la ultimul meci mai avem două etape și vom vedea pe viitor", a spus Darius Olaru.