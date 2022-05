Obligată să învingă pentru a rămâne aproape de CFR Cluj, FCSB nu a avut emoții în duelul cu FC Argeș și a marcat câte două goluri pe repriză. Florin Tănase și Darius Olaru au înscris în prima, iar Iulian Cristea și din nou Olaru au punctat în actul secund.

Darius Olaru dezvăluie ce i-a spus Florinel Coman după 'golul furat' din meciul cu FC Argeș

La finalul partidei, Darius Olaru, unul dintre cei mai în formă fotbaliști din Liga 1, a recunoscut că "i-a furat" golul lui Florinel Coman în prima repriză, când a beneficiat de o preluare lungă a colegului său și a marcat cu un șut din prima.

Mijlocașul lui FCSB a vorbit și despre posibila finală cu CFR Cluj, care ar urma să se joace la Buzău.

"Îmi doream să câștig meciul, de asta am început concentrați, am reușit să marcăm destul de repede și asta a fost în aceată seară. Da, i-am furat un pic mingea lui Coman, mi-a spus că o să-l cinstesc. Așa a fost faza, am plecat rapid la un-doi, a făcut un pic mai lungă prelungire, deși cred că ar fi marcat și el.

Am încercat să ne facem jocul nostru, să marcăm, d-asta am reușit să marcăm atât de ușor. Sperăm să continum așa, etapa viitoare vom avea un meci foarte greu la Craiova. Încercăm să mergem acolo doar cu gândul la victorie. Jucăm un fotbal frumos, plăcut, ofensiv, încercăm și reușim să nu luăm nici goluri, ceea ce ne face pe noi, cei din față, să avem jocul mai ușor.

Jocul nu prea mai contează, noi încercăm să câștigăm campionatul. CFR câștiga punctele cu 1-0, 2-1, 2-0, ei au jocul lor și noi pe al nostru, dar încercăm să ne impunem noi. Ei tot timpul au jucat așa, au experiență. Și noi încercăm de la sezon la sezon să acumulăm acest lucru. Dacă nu sezonul ăsta, sezonul viitor va fi 100% al nostru.

Oriunde am juca cu CFR, dacă se va juca cu titlul pe masă, sper să câștigăm noi. Până la ultimul meci mai avem două etape și vom vedea pe viitor", a spus Darius Olaru.

Clasament play-off Liga 1

1. CFR Cluj - 51p

2. FCSB - 49p

3. Universitatea Craiova 45p

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 28p

6. FC Argeș - 27p

Programul lui CFR Cluj

Etapa 8: FC Argeș (d)

Etapa 9: Universitatea Craiova (a)

Etapa 10: FCSB (d)

Programul lui FCSB

Etapa 8: Universitatea Craiova (d)

Etapa 9: FC Voluntari (d)

Etapa 10: CFR Cluj (a)

Programul Universității Craiova