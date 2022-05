Echipa patronată de Gigi Becali a rămas în cursa pentru titlu și se află la două puncte în spatele celor de la CFR Cluj.

Planul pentru sezonul viitor în vederea achizițiilor e realizat de cei de la FCSB încă din iarnă, însă nu toate socotelile de acasă se potrivesc cu cele din târg. David Miculescu, atacantul echipei UTA, face parte din clubul tinerilor români talentați și a atras atenția mai multor formații din România și din străinătate.

Titular și la naționala de tineret condusă de Florin Bratu, David Miculescu a fost dorit de Gigi Becali și Mihai Stoica la FCSB, însă factorii decidenți ai vicecampioanei n-au reușit să-l convingă pe fotbalistul "Bătrânei Doamne". Tatăl jucătorului, Valentin Miculescu, a spus recent că tânărul atacant va juca numai în străinătate.

"Pentru mine au existat doar întrebări, nu pot să am interes pentru un jucător care vrea să joace doar în străinătate, eu am pentru jucători care vor să joace în România. Am văzut că asta a declarat tatăl lui, doar că acolo nu îl vede nimeni", a declarat Gigi Becali, marți, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

"El, în România, nu va juca, acum, decât pentru UTA, de asta să fiți siguri", a declarat Valentin Miculescu, în urmă cu două luni. Miculescu a avut în iarnă ofertă de la o echipă din MLS, Charlotte FC.

David Miculescu e cotat la suma de 1 milion de euro și mai are contract cu gruparea din playout până pe 30 iunie 2024.

Mihai Stoica, după ce Miculescu a ales să rămână la Arad

Miculescu și-a prelungit în iarnă contractul cu UTA. Are 20 de ani și e jucător titular la naționala de tineret.

„Probabil că Miculescu a primit o mărire de salariu. Oricum, din ce înțeleg, la UTA se pregătește un proiect grandios. Ar fi excelent să mai apară o forță în fotbalul românesc.

M-a surprins decizia lui Miculescu, pentru că un jucător la vârsta lui, care intra în ultimele 12 luni de contract, putea să câștige foarte mulți bani. Este extrem de important, fotbalistic și uman, că a ales să continue la UTA. Pune pe primul loc performanța, e mare lucru. E un gest senzațional, la care cred că a contribuit și tatăl lui, fost fotbalist!”, a spus recent Mihai Stoica la Orange Sport.

Clasament play-off Liga 1

1. CFR Cluj - 51p

2. FCSB - 49p

3. Universitatea Craiova 45p

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 28p

6. FC Argeș - 27p

Programul lui CFR Cluj

Etapa 8: FC Argeș (d)

Etapa 9: Universitatea Craiova (a)

Etapa 10: FCSB (d)

Programul lui FCSB

Etapa 8: Universitatea Craiova (d)

Etapa 9: FC Voluntari (d)

Etapa 10: CFR Cluj (a)

Programul Universității Craiova

Etapa 8: FCSB (a)

Etapa 9: CFR Cluj (d)

Etapa 10: Farul (a)