Giuleștiul a găzduit un derby plin de tensiuni sâmbătă seară, mai ales că în minutul 67 Rapid a înscris un gol aspru contestat la capătul celor 90 de minute.
Ce a postat Rapid pe rețelele social media la o zi după victoria cu Dinamo + cele mai tari imagini din derby-ul de sâmbătă
La nici 12 ore de la încheierea meciului, Rapid a revenit cu un mesaj pe rețelele social media în care și-a arătat recunoștința față de suporterii care au mers în Giulești să susțină favorita în fața rivalei Dinamo.
”Bună dimineața, rapidiști!
Cu peste 12.000 de Rapidiști în spate și cu o atmosferă cum doar în Giulești există, băieții au luptat, au revenit și am câștigat! Împreună! Toți cei din tribune. Toți cei de acasă. Toți pentru Rapid!
Mai avem 9 finale. Le jucăm împreună!”, a scris Rapid.
Rapid - Dinamo 3-2
Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.
În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).
Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.