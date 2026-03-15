De la vicecampioni s-au remarcat Kristopher Jameil Richard , cu 17 p, 6 rec, 6 pd, şi Emmanuel Nzekwesi , cu 15 p, 6 rec.

Oleksandr Lipovoi a reuşit 16 puncte, iar Nikola Jevtovic a contribuit cu 15 p, 5 rec.

CSM CSU Oradea a fost învinsă de CS Rapid Bucureşti cu scorul de 92-86, sâmbătă seara, în Giuleşti, în etapa a 23-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

CSO Voluntari a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 79-76, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', condusă de Lee Edward Skinner (16 p, 5 rec, 3 pd).

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a câştigat derby-ul regional cu FC Argeş, chiar la Piteşti, cu 85-82, după un final dramatic, diferenţa fiind făcută de coşul de trei puncte reuşit de Keneth Bernard Gabriel în ultimele secunde.

Emmanuel Lecomte, cu 17 p, 5 pd, şi Bryn Jerrell Forbes, cu 16 p, 5 pd, au fost cei mai buni de la vâlceni.

CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu 88-87, iar CSM Târgu Mureş a trecut de CSM Galaţi cu 117-78.

Astăzi, de la 17:30, Dinamo, care ocupă locul 3, joacă la CSU Sibiu.