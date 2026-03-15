CSM CSU Oradea a fost învinsă de CS Rapid Bucureşti cu scorul de 92-86, sâmbătă seara, în Giuleşti, în etapa a 23-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
Rapid - CSM CSU Oradea 92-86, cu Roman Aleen Penn MVP
Roman Penn (foto), cu 20 puncte, 7 recuperări, 3 pase decisive, a fost artizanul victoriei Rapidului.
Oleksandr Lipovoi a reuşit 16 puncte, iar Nikola Jevtovic a contribuit cu 15 p, 5 rec.
De la vicecampioni s-au remarcat Kristopher Jameil Richard, cu 17 p, 6 rec, 6 pd, şi Emmanuel Nzekwesi, cu 15 p, 6 rec.
Celelalte rezultate ale etapei
CSO Voluntari a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 79-76, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', condusă de Lee Edward Skinner (16 p, 5 rec, 3 pd).
CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a câştigat derby-ul regional cu FC Argeş, chiar la Piteşti, cu 85-82, după un final dramatic, diferenţa fiind făcută de coşul de trei puncte reuşit de Keneth Bernard Gabriel în ultimele secunde.
Emmanuel Lecomte, cu 17 p, 5 pd, şi Bryn Jerrell Forbes, cu 16 p, 5 pd, au fost cei mai buni de la vâlceni.
CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu 88-87, iar CSM Târgu Mureş a trecut de CSM Galaţi cu 117-78.
Astăzi, de la 17:30, Dinamo, care ocupă locul 3, joacă la CSU Sibiu.
Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin
1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 39 puncte (21 jocuri)
2. CSO Voluntari 38 (21)
3. CS Dinamo Bucureşti 35 (21)
4. CS SCM Politehnica Timişoara 35 (22)
5. CS Vâlcea 34 (21)
6. SCM ''U'' Craiova 34 (21)
7. FC Argeş Piteşti 34 (21)
Agerpres