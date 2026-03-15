Succes neașteptat pentru bucureșteni.

RapidCSM CSU OradeaRoman PennOleksandr LipovoiDinamo
CSM CSU Oradea a fost învinsă de CS Rapid Bucureşti cu scorul de 92-86, sâmbătă seara, în Giuleşti, în etapa a 23-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Rapid - CSM CSU Oradea 92-86, cu Roman Aleen Penn MVP

Roman Penn (foto), cu 20 puncte, 7 recuperări, 3 pase decisive, a fost artizanul victoriei Rapidului. 

Oleksandr Lipovoi a reuşit 16 puncte, iar Nikola Jevtovic a contribuit cu 15 p, 5 rec.

De la vicecampioni s-au remarcat Kristopher Jameil Richard, cu 17 p, 6 rec, 6 pd, şi Emmanuel Nzekwesi, cu 15 p, 6 rec.

Celelalte rezultate ale etapei

CSO Voluntari a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 79-76, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', condusă de Lee Edward Skinner (16 p, 5 rec, 3 pd).

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea a câştigat derby-ul regional cu FC Argeş, chiar la Piteşti, cu 85-82, după un final dramatic, diferenţa fiind făcută de coşul de trei puncte reuşit de Keneth Bernard Gabriel în ultimele secunde.

Emmanuel Lecomte, cu 17 p, 5 pd, şi Bryn Jerrell Forbes, cu 16 p, 5 pd, au fost cei mai buni de la vâlceni.

CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu 88-87, iar CSM Târgu Mureş a trecut de CSM Galaţi cu 117-78.

Astăzi, de la 17:30, Dinamo, care ocupă locul 3, joacă la CSU Sibiu.

Clasamentul din Liga Națională de baschet masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 39 puncte (21 jocuri)

2. CSO Voluntari 38 (21)

3. CS Dinamo Bucureşti 35 (21)

4. CS SCM Politehnica Timişoara 35 (22)

5. CS Vâlcea 34 (21)

6. SCM ''U'' Craiova 34 (21)

7. FC Argeş Piteşti 34 (21)

...

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dinamo, Steaua și Rapid încheie în genunchi anul 2025!
Dinamo, Steaua și Rapid încheie în genunchi anul 2025!
Scor ireal în prima ligă de baschet din România: 104-27!
Scor ireal în prima ligă de baschet din România: 104-27!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
