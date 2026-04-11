Daniel Pancu a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo.

Daniel Pancu: ”Să nu meargă la club vreunul după aia, că în rest e ok!”

Antrenorul de la CFR Cluj speră ca echipa sa să obțină victoria în ziua de Paște, însă a subliniat că pe ardeleni îi așteaptă un meci extrem de complicat.

Întrebat dacă își va lăsa elevii să meargă la biserică la slujba de Înviere, Pancu a mărturisit că pentru el religia este cea mai importantă și nu se va opune acestui lucru.

”(Dinamo e echipa care încă n-a câștigat în play-off...) Și vrei să o facă mâine? Sperăm că nu! Ne așteaptă un joc diferit față de cel care a fost la ultimul dintre noi în campionat, în ultima etapă.

Sunt într-o formă mai bună decât atunci, le-au revenit jucători importanți în atac, sunt jucători care au revenit la o formă bună și mă aștept la un joc foarte, foarte complicat și diferit față de cel care a fost în ultima etapă.

În continuare e o echipă cu un antrenor foarte bun care e de aproape trei ani acolo. Se văd multe lucruri, au conceptul lor, nu se abat de la el, dar sperăm ca mâine seară să fim din nou noi cei care vom câștiga jocul pentru că avem mare nevoie.

Venim după o înfrângere care pe mine personal m-a durut foarte mult, dar mergem înainte și ne gândim la victoria de mâine seară.

La Craiova nu am reușit mai nimic din ce ne-am propus. Am pierdut multe dueluri, am jucat pe calitățile adversarului... asta este. Am prins o zi mai slabă și am recunoscut după joc că a fost o victorie absolut meritată a lor.

Am jucat de la egal la egal doar o repriză, ori când joci în deplasare împotriva echipei care a câștigat campionatul regulat, ai nevoie să fii aproape perfect pentru a câștiga un punct sau puncte.

Cine dorește să meargă la slujba de Înviere, fără niciun fel de problemă. Meciul e mâine seară la 9. Cum nu am avut niciun fel de restricție asupra jucătorilor care au fost în Ramadan. Religia e religie, e mai importantă decât orice pentru mine, dacă mă întrebați.

Să nu meargă la club vreunul după aia, că în rest e ok. Dacă merg la biserică și se întorc, e bine. E o zi sfântă. Noi avem viața noastră, oamenii au viața lor, petrec, sunt în familie și nu le strică un meci de o calitate foarte bună, sperăm noi, seara, nu?”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

Pancu a dezvăluit că CFR Cluj se confruntă cu probleme de lot înaintea jocului, lucru care îi dă mari emoții.

”Au apărut niște probleme de lot. Nu vi le pot spune, dar sunt jucători care vor fi absenți. Sunt mulți pentru mine, da. Va fi un joc diferit pentru că vor avea altă componență, vor avea multe soluții bune de pe bancă.

La jocul din campionat, de dinainte, când le-am văzut lotul, componența și banca de rezerve, am știut că avem o șansă în plus. Mâine lucrurile vor sta diferit.

Dacă nu câștigăm mâine, chiar că nu va mai avea după aia aproape niciun sens să mai vorbim despre titlu”, a adăugat antrenorul.