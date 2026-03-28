Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj la începutul lui noiembrie 2025, într-un moment critic pentru echipa din Ardeal. Tehnicianul a obținut miraculos accederea în play-off la finalul sezonului regulat.

În clipa de față, CFR Cluj se situează pe locul 4 în clasament cu 30 de puncte. În primele două etape, ardelenii au bifat o victorie (1-0 vs. Rapid, în Gruia) și un rezultat negativ (1-2 vs. ”U” Cluj, pe ”Cluj-Arena”).

Daniel Pancu s-a decis în privința viitorului său la CFR Cluj

CFR Cluj a disputat duminică un joc de pregătire în pauza internațională cu ASA Tg. Mureș, iar la capătul celor 90 de minute s-a încheiat 3-2 în favoarea formației dirijate de Daniel Pancu.

După meci, antrenorul ardelenilor a explicat că nu are de gând să plece de la Cluj decât în momentul în care va rata accederea în cupele europene.

”Nu mă gândesc la nicio plecare, mă gândesc la o plecare în cazul în care echipa nu se califică într-o cupă europeană, un lucru absolut normal, mi se termină și contractul.

Dar eu îmi doresc să îmi ating obiectivul, acela de a juca în cupele europene și de a continua la CFR”, a spus Pancu.

