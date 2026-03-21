Prezent recent la Florența, fostul internațional român a stins speculațiile cu privire la o iminentă instalare a sa pe banca tehnică a echipei din Serie A, explicând motivul real al vizitei sale în Peninsulă.

„Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Chiar dacă eu am fost acum. Aseară am venit de la Firenze. Am fost să vorbesc de academie pentru a planifica unele lucruri. Ei trebuie să vină acum, în aprilie, la un schimb de experiență. Apoi, noi ne vom duce acolo cu trei grupe într-un turneu amical. Mergem într-un stagiu, de analiză, un schimb de experiență și de a prezenta copiii la academie. M-am dus mai mult pentru asta. Bineînțeles, că m-am întâlnit cu mister Cesare Prandelli. A fost și ziua lui Sebastian Frey. M-am întâlnit și cu alți foști colegi”, a spus Mutu, potrivit Fanatik.

Fiorentina joacă împotriva lui Cristi Chivu

Fostul atacant a analizat sezonul dificil traversat de fosta sa echipă, marcat de dispariția patronului și de emoțiile salvării de la retrogradare, dar și de parcursul european mult mai bun.

„Situația la Fiorentina este complicată. În campionat, nu merg bine deloc, chiar dacă au un meci în această etapă în care sper să pună probleme Interului. Dar va fi greu, pentru că Inter nu-și permite să piardă puncte. Pentru Fiorentina ar fi bine să confirme victoria cu Cremonese, care i-a pus într-o zonă de siguranță în clasament. Erau în luptă directă cu ei.

Situația nu e roz, cu toate că în Conference League au reușit o victorie importantă în Polonia. Ajungerea într-o finală de Conference, care ar fi a treia în ultimii patru ani pentru Fiorentina în această competiție, ar mai salva puțin din sezonul dezastruos după părerea multora. Pe lângă lucrul acesta, mai punem și moartea patronului”, a transmis fostul fotbalist.