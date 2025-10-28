Experimentatul antrenor are însă anumite probleme medicale, astfel că ardelenii s-au orientat către Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei under-21. Ioan Varga a anunțat chiar un acord cu Pancu, însă tehnicianul susține că lucrurile nu sunt stabilite încă.

Daniel Pancu: ”Nu e nimic parafat cu CFR Cluj sau să spunem că ne-am înțeles!”

Daniel Pancu a mărturisit că a purtat mai multe discuții cu cei din conducerea clubului CFR Cluj, patronul Ioan Varga și președintele Iuliu Mureșan, dar fostul selecționer al naționalei de tineret a transmis că deocamdată nimic nu este parafat.

Pancu a recunoscut însă că și-ar dori să revină în antrenorat, dar spune că nu va avea o misiune simplă la CFR Cluj în cazul în care lucrurile se vor așeza în următoarele ore.

În același timp, antrenorul a transmis că principalul său obiectiv este să obțină licența PRO.

”Da, sigur, au existat contacte. Acum nu știu, vedem ce se întâmplă zilele următoare. E clar că eu îmi doresc, probabil își doresc și ei, vom vedea. Nu e nimic parafat sau să spunem că ne-am înțeles.

Când se schimbă antrenorii, nu e niciodată o situație bună sau plăcută. Așa e peste tot. Dacă se schimbă ceva, înseamnă că lucrurile nu merg. Nu pot să vorbesc prea multe deocamdată, pentru că încă nu e nimic oficial și prefer să vorbesc atunci dacă se întâmplă lucruri.

Îmi este dor, dar obiectivul meu principal în această toamnă este în continuare să obțin licența PRO, lucru care se va la începutul lui decembrie, dar întotdeauna îmi este dor de iarbă”, a spus Daniel Pancu pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce a spus Ioan Varga despre Daniel Pancu

Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a transmis că, în cazul în care nu vor apărea răsturnări de situație, fostul selecționer al naționalei de tineret va deveni noul antrenor al lui CFR Cluj.

”Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului”, a spus Ioan Varga, conform Fanatik.

