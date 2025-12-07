La Steaua din 2019, Oprița s-a arătat în mai multe rânduri dezamăgit că echipa militară nu are dreptul de a promova. Fostul atacant este tentat acum să plece din Ghencea, având în vedere că de serviciile sale se interesează FC Hermannstadt, formație din Superliga rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu.

Daniel Oprița: "Vreau să merg la Hermannstadt. Steaua să mă înțeleagă"



Oprița poate pleca de la Steaua numai dacă Hermannstadt îi va achita clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro.



Duminică, în ziua în care FC Hermannstadt, cu interimarul Vali Negru pe bancă, a suferit un eșec drastic, 0-3 contra lui U Cluj, Daniel Oprița a cerut înțelegerea din partea conducerii Stelei. Tehnicianul speră să fie lăsat să plece la Sibiu, unde crede că poate redresa echipa.



"Sunt și eu interesat să merg la Sibiu, ca și cei de la FC Hermannstadt, dar situația mea contractuală nu îmi permite să plec. Am mulți ani la CSA Steaua, datorită lor am avut rezultate și astfel am aceste oferte. Eu îmi doresc să vin la Sibiu, am discutat și la club, voi mai avea o discuție, sper să rezolvăm într-un fel și Steaua să mă înțeleagă.

Am și o clauză de reziliere, e vorba și de staff-ul meu, pentru că cine va veni ulterior, va veni cu colaboratorii săi. Asta am discutat, sper să găsim o soluție și să mă lase să merg la Sibiu. Asta dacă mai sunt dorit, pentru că în ultimele zile nu am mai discutat cu nimeni de la FC Hermannstadt



Situația e una complicată la FC Hermannstadt, dar ei au mai fost în aceeași situație și au reușit să iasă de acolo. M-am uitat la meciul de la Cluj, când intri în criza asta, locul te apasă, nu e ușor, chiar dacă ai jucători de valoare, se simte presiunea. E nevoie să lege 2-3 rezultate pozitive și atunci s-ar regla situația. FC Hermannstadt are și jocuri grele, urmează un meci cu Craiova, nu e ușor, dar situația se poate remedia, mai sunt multe meciuri", a spus Daniel Oprița, pentru Ora de Sibiu.

Claudiu Rotar: "Nu luăm în calcul să îi plătim clauza lui Oprița"

Recent, Claudiu Rotar, acționarul celor de la FC Hermannstadt, a anunțat că este exclus ca sibienii să îi achite clauza de reziliere lui Daniel Oprița. În aceste condiții, tehnicianul poate pleca de la Steaua doar dacă va ajunge la un acord cu oficialii din Ghencea.



„Sunt mai mulți antrenori, nu e neapărat doar Daniel Oprița. Sunt trei antrenori care sunt pe listă la noi, printre care și Daniel Oprița. Vrem să luăm o decizie zilele astea.



Știu că are o clauză de reziliere de 50.000 de euro, dar nu luăm noi în calcul (n.r. - să o plătească Hermannstadt). I-am plătit lui Măldărășanu să plece, tot ce a însemnat banii lui la zi. Erau foarte mulți bani pentru noi.



(n.r. - Deci Oprița trebuie să-și rezolve problemele la Steaua) Fiecare trebuie să-și rezolve problemele, adică ar fi un pas în față pentru el că vine în Liga 1”, a spus Claudiu Rotar, în exclusivitate pentru Sport.ro.

