CSA Steaua a pierdut cu 0-3 pe terenul Chindiei Târgoviște, într-un meci din etapa a 7-a. Formația din Ghencea a fost de nerecunoscut, iar Daniel Oprița a răbufnit la final, criticând dur atitudinea elevilor săi.



Daniel Oprița a dat în stânga și în dreapta după 0-3 cu Chindia



Albu, Plaza și Florea au semnat golurile unei partide dominate de la un capăt la altul de echipa gazdă, care acum visează tot mai serios la promovare. În schimb, „militarii” rămân pe locul 8, cu doar 13 puncte.



„Ce să mai zic. E un meci pe care l-am pierdut clar. Meciul l-am pierdut la atitudine, fără personalitate. Când jucăm în deplasare cu stadioane pline, atunci avem probleme. Frică! A fost o echipă care se mișca pe teren și niște jaloane care se uitau la ei. Lipsă de atitudine. Am pățit la fel și la Oradea. Sunt jucători speriați, timorați. Se simțea asta după primele 10 minute.



Ei au fost agresivi. Au fost primii la minge, s-a văzut. Ei și-au fructificat ocaziile. Puteam reveni dacă făceam 1-3. Nici nu pot să nominalizezi azi, poate Lascu, pentru atitudine. Nu am ce să-i spune la atitudine. Poate și unii care au intrat în a doua parte, Nedelcu, se vede că are clasă. Sper să nu continuăm cu meciurile astea. În sezonul trecut nu am pierdut așa. În sezonul acesta sunt mulți jucători noi.



Absența lui Beța se vede în sistemul nostru. Jucătorii nu au fost azi primii la minge. Nu trebuie să luăm nici din meritele celor de la Chindia. Portarul lor a scos, al nostru nu. Astea sunt... greșeli... e și greșeala mea. Eu antrenez, eu fac echipa. Ne cerem scuze în fața suporterilor care vin mereu după noi. Avem meciuri grele acum cu Sepsi, apoi la Corvinul. Atitudinea lasă de dorit. Mă deranjează.



Așa, să nu ai pic de rușine. Să nu alergi. Și Lascu a greșit, dar a alergat, s-a bătut să recupereze. La alții n-am ce să zic. Nu există să pierzi, tu, Steaua București cu 0-3. De-aia sunt la Liga, mentalitatea. Rămâne rușinea asta, mie îmi e rușine să mă duc la ei. Nu mai vin deloc la ei. Ce să mai zic. Nu pot să mă duc pentru că nu ai cum. Am altă mentalitate și îmi doresc să câștig. Nu vreau să-mi găsesc scuze că nu putem promova”, a spus Oprița, la finalul partidei.

În meciul cu Chindia, la Steaua, a debutat și Dragoș Nedelcu, fotbalistul trecut pe la Farul și pe la FCSB. Daniel Oprița l-a trimis în teren în minutul 60, în locul lui Ștefan Pacionel.

