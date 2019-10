Danciulescu, provocat sa renunte la salariu, pentru ca jucatorii sa isi primeasca banii: "Nu se pune problema de asa ceva". Ce spune despre COLAPSUL echipei VIDEO

Ionel Danciulescu a fost prezent la conferinta de presa organizata de Ionut Negoita.

Directorul general al lui Dinamo a vorbit despre situatia clubului si despre posibilitatea de a renunta la banii pe care ii primeste, astfel incat jucatorii sa isi primeasca salariile.

"Reporter: Ai fi dispus sa renunti la salariul mare ca sa primeasca jucatorii banii?

Ce intrebare e asta? Nu cred ca domnul Negoita i-a certat pe sporteri, a spus un lucru care ar fi valabil. Nu este problema sa dau eu salariul meu, sau ceva de acest gen.

Eu la Dinamo am mai stat si fara bani in perioada trecuta si 8 luni. Nu e asta problema. Cred ca foarte rar s-a intamplat, in 7 ani de zile, de doua ori, sa nu fiu platit la timp.

Toti putem renunta la bani daca ar fi un moment greu", a spus Ionel Danciulescu in cadrul conferintei de presa.