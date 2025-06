Din 2024, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe terenul campioanei din Superliga. Astfel, FCSB va fi gazdă pe Stadionul Steaua, având în vedere că Arena Națională este indisponibilă pentru meciuri de fotbal în această perioadă.

Dan Petrescu, înainte de FCSB - CFR Cluj: "Nu înțeleg de ce Supercupa se joacă acasă la FCSB"



Decizia îl deranjează pe Dan Petrescu. Antrenorul lui CFR Cluj spune că nu înțelege de ce Supercupa României nu se poate disputa pe teren neutru, așa cum se întâmpla înainte.



"Va fi un meci foarte greu. Aș fi vrut să-l joc pe un teren neutru, nu la adversar acasă. Nu înțeleg de ce se joacă la ea acasă. Dacă era așa, poate era mai bine, dar noi trebuie să mergem să jucăm, să câștigăm trofeul.

Suntem CFR Cluj și doar nu mergem acolo să ne plimbăm", a spus Dan Petrescu, pentru CFR TV, după ultimul amical din Austria, 2-0 contra maghiarilor de la Debrecen.

Dan Petrescu: " Avem o problemă la regula U21"

În ceea ce privește următorul sezon, Dan Petrescu anticipează că va avea probleme serioase în privința regulii U21. Pragul crește din noua stagiune, iar fiecare club din Superliga va fi obligat să aibă pe teren un jucător născut după 1 ianuarie 2004.



"Avem încă trei-patru zile în care trebuie să mă decid pentru echipa de start din Supercupă. E clar că regula U21 nu ne mai ajută anul ăsta. Anul trecut eram foarte buni. Cred că acolo vom avea o problemă", a mai spus Petrescu.



Dan Petrescu: "Avem probleme de lot, dar semănăm puțin cu CFR de anul trecut"

În total, CFR Cluj a disputat patru partide amicale în Austria. Echipa lui Dan Petrescu a înregistrat trei victorii și o remiză.



Rezultatele lui CFR Cluj în Austria:



4-2 vs. Slovan Bratislava (locul 1 în Slovacia)

2-2 vs. Grazer (locul 9 în Austria)

3-0 vs. Ceske Budejovice (locul 16 în Cehia)

2-0 vs. Debrecen (locul 9 în Ungaria)



"Meciul cu Debrecen a fost unul reușit. Adversarul a fost destul de bun. Cred că am dominat de la început la final, iar scorul putea fi mai mare. Mă bucur că am marcat două goluri și că în ultimele două jocuri nu am primit.



Semănăm puțin cu echipa de anul trecut. Marcăm multe goluri, dar și primim destul de multe. Au fost ceva probleme de lot - Nkololo n-a putut să joace niciun meci amical, Kamara abia a intrat, Ilie și Munteanu au venit târziu, iar Simao a avut azi primul meci. Sunt ceva probleme de lot, dar ceilalți și-au făcut datoria, chiar dacă sunt mai tineri", a mai spus Dan Petrescu.