CFR Cluj se duelează în ultima rundă a sezonului cu FCSB.

Dan Petrescu: ”FCSB poate repeta sezonul european din acest an 150%!”

La conferința de presă de dinainatea meciului cu FCSB, un meci al orgoliilor, întrucât partida nu mai are nicio miză pentru niciuna dintre echipe, Dan Petrescu a ținut să laude felul în care este gestionată perioada de mercato la gruparea patronată de Gigi Becali.

Antrenorul ardelenilor lăudat faptul că finanțatorul s-a decis să nu mai vândă jucătorii de bază și, mai mult, să transfere jucători de calitate, ceea ce îl face pe Petrescu să fie mai mult decât convins că FCSB poate repeta performanțele europene din acest sezon.

”N-am nicio asigurare din partea patronului pentru transferuri, dar încă nu am discutat. Despre revenirile lui Burcă și Muhar eu știu tot din presă, alte informații nu am. Mie-mi place, într-adevăr, să am jucători pe care-i cunosc. Cu puțin noroc putem ajunge în Conference League. Pentru Europa League trebuie să investim mai mult. FCSB l-a vândut pe Coman, în rest doar au adus jucători.

Asta e realitatea, dacă Petrescu are jucători cu care să lucreze, va face treabă. Nici cu bani nu ai siguranța că vei reuși, dar fără bani sigur nu se poate. Dacă la anul se va vrea din nou să refacem echipa, eu nu am o problemă, dar și cerințele să fie mai mici. FCSB poate repeta sezonul european din acest an 150%, ei doar cumpără, n-am auzit să vândă ceva.

Sigur vor fi în grupe. Sper ca mai multe echipe să facă asta. Când i-am bătut pe ăia din Franța (nr. - Rennes), unde jucau cel mai bun jucător din lume acum, de la Barcelona (n.r. – Raphinha) și Camavinga, ne-au făcut de rușine. Noi suntem Renault și ăia au Mercedes. Dacă noi aveam Mercedes și ei Renault și pierdeam, mai ziceam.

Deocamdată la CFR nu s-a întâmplat. Echipa asta care ne-a eliminat (n.r. – Pafos) a câștigat campionatul și cupa și continuă să cheltuie”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.